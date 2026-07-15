Supera Ramos Arizpe los 600 baches reparados durante julio

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Coahuila
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    Supera Ramos Arizpe los 600 baches reparados durante julio
    Las cuadrillas municipales intensificaron el programa de bacheo para atender los daños ocasionados por las lluvias en diversos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Las cuadrillas intensifican labores por la temporada de lluvias para mejorar la movilidad y responder a reportes ciudadanos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las labores de mantenimiento vial se mantienen a marcha forzada en Ramos Arizpe. Durante julio, el Gobierno Municipal ha reparado más de 600 baches en calles y avenidas de distintos sectores, como parte de la estrategia para preservar la seguridad de quienes transitan diariamente por la ciudad.

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las cuadrillas municipales reforzaron los trabajos ante las afectaciones provocadas por las lluvias, priorizando los puntos con mayor deterioro para reducir riesgos y mejorar la circulación de vehículos, peatones y usuarios del transporte público.

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REFUERZAN ATENCIÓN EN COLONIAS

El presidente municipal señaló que el mantenimiento permanente de las vialidades es una de las principales líneas de trabajo de su administración, por lo que las brigadas atienden de manera continua tanto los reportes realizados por la ciudadanía como los daños detectados durante recorridos de supervisión.

$!Durante julio se han reparado más de 600 baches como parte de la estrategia para mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio.
Durante julio se han reparado más de 600 baches como parte de la estrategia para mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio. CORTESÍA

En las últimas semanas, las acciones de rehabilitación se llevaron a cabo en colonias y sectores como Villasol, Fidel Velázquez, La Esmeralda, Jaime Benavides Pompa, Parque Industrial Ramos Arizpe, Manantiales, Haciendas I, Jardines de Analco, El Campanario, Escorial, Loma Linda, El Cura, Parajes del Valle, Blanca Esthela, Zona Centro, El Capitán, Molinos del Rey, Portales El Diamante y bulevar Del Valle, entre otros.

El Ayuntamiento informó que los trabajos continuarán en distintos puntos del municipio conforme se identifiquen nuevas afectaciones, con el propósito de conservar una red vial en mejores condiciones y ofrecer traslados más seguros y ágiles para la población.

Con estas acciones, la administración municipal fortalece el programa permanente de conservación de la infraestructura urbana, buscando mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad en las colonias y comunidades de Ramos Arizpe.

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