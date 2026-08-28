Firman convenio para garantizar bienestar animal en cabalgatas de Ramos Arizpe

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    Firman convenio para garantizar bienestar animal en cabalgatas de Ramos Arizpe
    El convenio establece medidas para garantizar el trato digno y bienestar de los equinos. CORTESÍA

El acuerdo busca preservar las tradiciones del municipio bajo criterios de responsabilidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe firmó un convenio de colaboración con dependencias del Gobierno del Estado de Coahuila para coordinar acciones relacionadas con la realización de cabalgatas en el municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el acuerdo permitirá preservar una de las tradiciones de Ramos Arizpe, al mismo tiempo que se establecen medidas para garantizar el cuidado y bienestar de los animales que participan en estas actividades.

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“Queremos conservar nuestras tradiciones, pero hacerlo siempre con responsabilidad. Con este convenio sumamos esfuerzos con el Gobierno del Estado para procurar que los equinos reciban un trato digno y cuenten con las condiciones adecuadas antes, durante y después de cada cabalgata”, señaló.

El convenio contempla acciones en materia de trato digno y bienestar animal, sanidad, movilización y atención de los equinos, además de establecer mecanismos de coordinación para la planeación, traslado, desarrollo y conclusión de las cabalgatas.

El objetivo es que estas actividades se desarrollen bajo condiciones adecuadas para los animales y con una coordinación efectiva entre las autoridades municipales y estatales involucradas.

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En la firma participaron Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social municipal, así como representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Dirección de Desarrollo Rural de Ramos Arizpe.

Con este acuerdo, las autoridades buscan fortalecer la organización de las cabalgatas y preservar estas expresiones tradicionales bajo criterios de responsabilidad y bienestar animal.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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