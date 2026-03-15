Superan mujeres el 50% de la matrícula en educación superior en Coahuila

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    Superan mujeres el 50% de la matrícula en educación superior en Coahuila
    Las mujeres continúan ganando presencia en la educación superior de Coahuila y por cuarto ciclo consecutivo superan a los hombres en la matrícula universitaria. ARCHIVO

Desde el ciclo 2020-2021 se revirtió la tendencia histórica de que fueran en su mayoría hombres los que estudiaban una carrera universitaria

En Coahuila se ha cerrado la brecha de género en educación superior y, por cuarto ciclo consecutivo, las mujeres representan la mayoría de la matrícula universitaria, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación estatal.

El punto de inflexión se registró en el ciclo escolar 2020-2021, cuando por primera vez en el periodo analizado las mujeres superaron a los hombres en la matrícula total, al concentrar el 50.5 por ciento del alumnado.

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Para el ciclo 2024-2025, 77 mil 678 mujeres cursaron estudios superiores, frente a 69 mil 683 hombres, lo que equivale a una participación femenina del 52.7 por ciento, con una matrícula total de 147 mil 361 estudiantes.

En comparación con el ciclo 2018-2019, el crecimiento de la matrícula femenina ha sido del 40 por ciento, al pasar de poco más de 55 mil a más de 77 mil alumnas. En el mismo periodo, la matrícula masculina creció 15 por ciento, al pasar de 60 mil 530 a 69 mil 683 estudiantes.

Parte del aumento reciente se explica por la modalidad no escolarizada, donde la participación femenina es mayor. En el ciclo actual, 19 mil 771 mujeres cursan estudios en esta modalidad, frente a 14 mil 917 hombres.

Por áreas de formación, la mayor presencia femenina se concentra en administración y negocios, con 22 mil 440 alumnas; ciencias sociales y derecho, con 12 mil 504; ciencias de la salud, con 8 mil 263; y educación, con 8 mil 159.

En contraste, los hombres mantienen mayoría en ingeniería, manufactura y construcción, con 30 mil 693 estudiantes frente a 13 mil 253 mujeres, así como en tecnologías de la información y comunicación.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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