Supervisa alcalde de Monclova obras viales y educativas en distintos sectores

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo ordenado de la ciudad, mejorar la infraestructura urbana y educativa, y generar mejores condiciones de vida para las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana una serie de recorridos de supervisión de obras estratégicas en distintos sectores del municipio, como parte del trabajo coordinado que se mantiene con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante los recorridos, el edil visitó la colonia Campanario para constatar los últimos detalles de la obra de pavimentación en la calle Del Campanario, entre Apóstol Pedro y Apóstol Santiago Mayor, donde se intervinieron más de 180 metros lineales, mejorando la movilidad y beneficiando de manera directa a cientos de familias de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Supervisa Alcalde construcción de la escuela ‘Suzanne Lou Pape’ en Monclova; inversión supera los 20 mdp

Asimismo, supervisó la conclusión de los trabajos de pavimentación en la calle Viesca, entre San Pedro y San Lorenzo, así como en la calle San Marcos, entre Isabel Amalia y Dalia, en la colonia Óscar Flores Tapia, acciones que contribuyen a fortalecer la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de las y los vecinos.

Como parte de la agenda de supervisión, el alcalde Carlos Villarreal revisó el avance en la construcción de la Escuela Suzanne Lou Pape, que será la escuela número 127 edificada por la Fundación Distribuidores Nissan, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, a través del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED). Este nuevo plantel permitirá la reubicación de la escuela, que durante años enfrentó problemas de inundación durante la temporada de lluvias.

Al respecto, el presidente municipal destacó que estas obras forman parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo de Monclova en todos sus sectores, fortaleciendo la infraestructura vial, social y educativa.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Villarreal asume presidencia del Consejo de Simas Monclova-Frontera

“Estamos llevando desarrollo parejo a todos los sectores. Nuestro compromiso es fortalecer la infraestructura y garantizar espacios dignos para la educación, siempre en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, cuyo apoyo ha sido clave para avanzar con resultados”, subrayó.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Monclova reiteró que, en equipo con el Gobierno del Estado y mediante la estrategia social Mejora Coahuila, se continuará impulsando proyectos que fortalezcan el crecimiento del municipio y generen mayores oportunidades para las familias monclovenses.