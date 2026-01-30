Supervisa Alcalde construcción de la escuela ‘Suzanne Lou Pape’ en Monclova; inversión supera los 20 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 30 enero 2026
    Supervisa Alcalde construcción de la escuela ‘Suzanne Lou Pape’ en Monclova; inversión supera los 20 mdp
    El alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances en la construcción de la escuela “Suzanne Lou Pape”, respaldada por la Fundación Distribuidores Nissan. FOTO: CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


Educación
Escuelas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Nissan

Carlos Villarreal constató los avances del nuevo plantel educativo que permitirá reubicar a una comunidad escolar históricamente afectada por inundaciones, en un proyecto respaldado por el Gobierno del Estado y la Fundación Distribuidores Nissan

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la Escuela “Suzanne Lou Pape”, plantel que se convertirá en la escuela número 127 edificada por la Fundación Distribuidores Nissan, consolidando un esfuerzo conjunto en favor de la educación y el bienestar social.

Este proyecto educativo es un esquema coordinado entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y la Fundación Distribuidores Nissan, lo que refuerza las acciones institucionales para mejorar la infraestructura escolar en Monclova.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez

INFRAESTRUCTURA SEGURA

La obra representa una inversión superior a los 20 millones de pesos y permitirá la reubicación del plantel, el cual durante años enfrentó problemas recurrentes de inundación en temporada de lluvias, situación que impactaba negativamente en el desarrollo académico y ponía en riesgo la seguridad de las niñas y niños del sector.

Con la nueva sede, la comunidad escolar contará con instalaciones seguras, dignas y funcionales, diseñadas para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje y ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo integral del alumnado.

Durante la supervisión, el alcalde estuvo acompañado por Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, quien participó en el recorrido y constató los avances de un proyecto que tendrá un impacto directo y positivo en la educación básica del municipio.

$!La nueva escuela permitirá reubicar a la comunidad educativa en instalaciones seguras, tras años de afectaciones por inundaciones.
La nueva escuela permitirá reubicar a la comunidad educativa en instalaciones seguras, tras años de afectaciones por inundaciones. FOTO: CORTESÍA

COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN

Al respecto, el presidente municipal destacó que esta obra responde a una demanda histórica de la comunidad.“Esta obra es una respuesta directa a una necesidad histórica de este sector. Estamos garantizando espacios educativos dignos y seguros para nuestras niñas y niños, y avanzando con proyectos que fortalecen de fondo las condiciones de aprendizaje en Monclova, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez”, expresó.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirmó su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos, capacidades y voluntades para impulsar proyectos que generen beneficios reales para la ciudadanía, fortaleciendo la educación, la infraestructura y el desarrollo social, con una visión de futuro para las familias monclovenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Nissan

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE