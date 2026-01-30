Supervisa Alcalde construcción de la escuela ‘Suzanne Lou Pape’ en Monclova; inversión supera los 20 mdp

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la Escuela “Suzanne Lou Pape”, plantel que se convertirá en la escuela número 127 edificada por la Fundación Distribuidores Nissan, consolidando un esfuerzo conjunto en favor de la educación y el bienestar social.

Este proyecto educativo es un esquema coordinado entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y la Fundación Distribuidores Nissan, lo que refuerza las acciones institucionales para mejorar la infraestructura escolar en Monclova.

INFRAESTRUCTURA SEGURA

La obra representa una inversión superior a los 20 millones de pesos y permitirá la reubicación del plantel, el cual durante años enfrentó problemas recurrentes de inundación en temporada de lluvias, situación que impactaba negativamente en el desarrollo académico y ponía en riesgo la seguridad de las niñas y niños del sector.

Con la nueva sede, la comunidad escolar contará con instalaciones seguras, dignas y funcionales, diseñadas para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje y ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo integral del alumnado.

Durante la supervisión, el alcalde estuvo acompañado por Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, quien participó en el recorrido y constató los avances de un proyecto que tendrá un impacto directo y positivo en la educación básica del municipio.