Supervisa Alcalde de Ramos Arizpe avance del pozo Analco 3; reforzará abasto de agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión por el pozo de agua Analco 3, obra que se encuentra en su fase final de desarrollo y que en breve será incorporada a la red de distribución municipal para fortalecer el suministro en el sector poniente de la ciudad.

Durante la visita, el Edil informó que esta nueva fuente de abastecimiento alcanza una profundidad aproximada de 310 metros y, de acuerdo con las estimaciones técnicas preliminares, podrá aportar entre 12 y 15 litros por segundo, lo que permitirá mejorar de manera significativa la presión y continuidad del servicio en colonias aledañas, en beneficio de alrededor de 8 mil ciudadanos.

Gutiérrez Merino subrayó que el proyecto forma parte de la estrategia integral de su administración para ampliar y diversificar las fuentes de suministro ante la creciente demanda del vital líquido en distintos sectores del municipio.

“Seguimos trabajando en la búsqueda de nuevas fuentes de agua para garantizar el suministro a las familias de Ramos Arizpe. Analco 3 es un pozo que avanza muy bien y que en breve vendrá a reforzar la red de distribución, beneficiando directamente a miles de habitantes del poniente de la ciudad”, expresó.

CAPACIDAD TÉCNICA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS

Por su parte, el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, detalló que actualmente el pozo se encuentra en la etapa de pruebas hidráulicas, fundamentales para determinar su rendimiento definitivo y asegurar su correcta integración al sistema.

“Este pozo cuenta con una profundidad de 310 metros y actualmente se encuentra en la fase de pruebas hidráulicas. De acuerdo con los aforos preliminares, podría aportar entre 12 y 15 litros por segundo a la red, lo que permitirá mejorar la presión y continuidad del servicio en las colonias del sector poniente”, explicó.