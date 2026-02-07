Supervisa Alcalde de Ramos Arizpe avance del pozo Analco 3; reforzará abasto de agua

Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Supervisa Alcalde de Ramos Arizpe avance del pozo Analco 3; reforzará abasto de agua
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los avances del pozo Analco 3, que pronto se integrará a la red de distribución en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Beneficiará a cerca de 8 mil habitantes del poniente de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión por el pozo de agua Analco 3, obra que se encuentra en su fase final de desarrollo y que en breve será incorporada a la red de distribución municipal para fortalecer el suministro en el sector poniente de la ciudad.

Durante la visita, el Edil informó que esta nueva fuente de abastecimiento alcanza una profundidad aproximada de 310 metros y, de acuerdo con las estimaciones técnicas preliminares, podrá aportar entre 12 y 15 litros por segundo, lo que permitirá mejorar de manera significativa la presión y continuidad del servicio en colonias aledañas, en beneficio de alrededor de 8 mil ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Programas sociales transforman la vida de miles de familias en Ramos Arizpe

Gutiérrez Merino subrayó que el proyecto forma parte de la estrategia integral de su administración para ampliar y diversificar las fuentes de suministro ante la creciente demanda del vital líquido en distintos sectores del municipio.

“Seguimos trabajando en la búsqueda de nuevas fuentes de agua para garantizar el suministro a las familias de Ramos Arizpe. Analco 3 es un pozo que avanza muy bien y que en breve vendrá a reforzar la red de distribución, beneficiando directamente a miles de habitantes del poniente de la ciudad”, expresó.

CAPACIDAD TÉCNICA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS

Por su parte, el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, detalló que actualmente el pozo se encuentra en la etapa de pruebas hidráulicas, fundamentales para determinar su rendimiento definitivo y asegurar su correcta integración al sistema.

“Este pozo cuenta con una profundidad de 310 metros y actualmente se encuentra en la fase de pruebas hidráulicas. De acuerdo con los aforos preliminares, podría aportar entre 12 y 15 litros por segundo a la red, lo que permitirá mejorar la presión y continuidad del servicio en las colonias del sector poniente”, explicó.

El pozo, con 310 metros de profundidad, se encuentra en fase de pruebas hidráulicas y beneficiará a cerca de 8 mil habitantes del sector poniente.
El pozo, con 310 metros de profundidad, se encuentra en fase de pruebas hidráulicas y beneficiará a cerca de 8 mil habitantes del sector poniente. FOTO: CORTESÍA

El funcionario señaló que Analco 3 se suma a otros proyectos hidráulicos impulsados por la actual administración con el objetivo de robustecer la infraestructura y elevar la calidad del servicio de agua potable en todo el municipio.

LLAMADO AL USO RESPONSABLE DEL AGUA

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener un uso responsable del agua y a cumplir con el pago oportuno de los servicios municipales, ya que estos ingresos permiten continuar invirtiendo en obras estratégicas que impactan directamente en el bienestar y desarrollo de la población.

Con la incorporación del pozo Analco 3, el Gobierno Municipal busca consolidar un sistema de abastecimiento más eficiente y sostenible, que responda a las necesidades actuales y futuras de Ramos Arizpe.

Acuíferos
Agua

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

