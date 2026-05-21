Supervisa Tomás Gutiérrez afectaciones por lluvias en Ramos Arizpe

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    Supervisa Tomás Gutiérrez afectaciones por lluvias en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó zonas afectadas por las lluvias en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Personal de diversas dependencias municipales participó en las labores preventivas y de atención

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión en la calle Sur, ubicada en el sector poniente de la ciudad, así como en el camino a Real del Valle, tras las lluvias registradas durante la madrugada en la región.

Acompañado por personal de diversas dependencias municipales, el edil constató las labores de limpieza, retiro de árboles caídos, desazolve y mantenimiento preventivo que fueron ejecutadas desde temprana hora por cuadrillas de EMAS, Embellecimiento Urbano, Limpieza y Obras Públicas.

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Durante la supervisión, Gutiérrez Merino destacó que la coordinación entre autoridades y ciudadanía, así como la responsabilidad social en el manejo adecuado de residuos y la conservación de espacios comunes, representan factores fundamentales para disminuir riesgos y mitigar afectaciones en vialidades, infraestructura urbana y zonas habitacionales durante la temporada de lluvias.

Asimismo, informó que elementos de Seguridad Pública y Protección Civil mantuvieron presencia permanente en distintos sectores del municipio para atender reportes ciudadanos, realizar labores preventivas y descartar situaciones de riesgo, confirmando saldo blanco y la ausencia de pérdidas humanas.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, únicamente se registraron afectaciones menores relacionadas principalmente con caída de árboles y encharcamientos, incidencias que fueron atendidas de manera inmediata por las brigadas municipales.

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“Tenemos algunos árboles caídos en diferentes sectores de la ciudad que fueron atendidos oportunamente para mantener seguras las vialidades y garantizar la movilidad de la población”, señaló el alcalde.

Finalmente, el Presidente Municipal informó que el Gobierno Municipal mantiene coordinación permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas y garantizar la continuidad de los servicios básicos para la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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