Supervisa Tomás Gutiérrez refugio temporal ante ingreso de frente frío en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 10 enero 2026
    Supervisa Tomás Gutiérrez refugio temporal ante ingreso de frente frío en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó el refugio temporal ubicado en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos, ante el ingreso del frente frío a la región. FOTO: CORTESÍA

Con capacidad para atender hasta 70 personas, el lugar permanece habilitado desde el inicio de la temporada invernal para proteger a la población vulnerable ante las bajas temperaturas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el ingreso del frente frío que impacta a la región durante este fin de semana, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó una visita de supervisión al refugio temporal habilitado en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de constatar que se encuentre en condiciones óptimas para brindar atención inmediata a la población en situación de vulnerabilidad.

Durante el recorrido, el Edil destacó que este espacio es el principal albergue de Ramos Arizpe y cuenta con capacidad para atender hasta 70 personas, además de servicios básicos, personal capacitado y protocolos de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad derivada del descenso de temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza construcción de plaza pública en Urbivilla del Real, en Ramos Arizpe, con inversión superior a los 4.2 mdp

Gutiérrez Merino hizo un llamado a la ciudadanía para extremar cuidados, especialmente con personas adultas mayores, así como con niñas y niños menores de cinco años, quienes son más susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. Asimismo, subrayó que el Gobierno Municipal mantiene activos los rondines de vigilancia tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales, a fin de brindar apoyo oportuno a quien lo requiera.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, informó que el frente frío provoca un descenso drástico en las temperaturas, además de probabilidad de llovizna, presencia de niebla y pavimento resbaladizo en las próximas horas, condiciones que incrementan los riesgos tanto en vialidades como en los hogares.

$!El albergue municipal cuenta con capacidad para atender hasta 70 personas y permanece habilitado desde el inicio de la temporada invernal.
El albergue municipal cuenta con capacidad para atender hasta 70 personas y permanece habilitado desde el inicio de la temporada invernal. FOTO: CORTESÍA

El funcionario recordó que, por instrucción del alcalde, el refugio temporal permanece habilitado desde el inicio de la temporada invernal y se ubica en la calle Jaime Benavides Pompa y Calle Segunda, donde se brinda atención a personas en situación vulnerable que así lo requieran.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe emitió una serie de recomendaciones a la población: revisar que los calentadores de gas no presenten fugas y mantener una ventilación adecuada; apagar estufas o calentadores antes de dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono; reducir la velocidad al conducir, especialmente en puentes y pasos a desnivel; proteger tuberías expuestas, resguardar a las mascotas y abrigar correctamente a la población vulnerable mediante el uso de varias capas de ropa.

Las Direcciones de Policía Municipal y de Protección Civil y Bomberos mantendrán monitoreo y recorridos permanentes durante el desarrollo de este evento climatológico. En caso de emergencia, se exhorta a la población a comunicarse al 911 o al número 844 488 69 81.

