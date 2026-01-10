Supervisa Tomás Gutiérrez refugio temporal ante ingreso de frente frío en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el ingreso del frente frío que impacta a la región durante este fin de semana, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó una visita de supervisión al refugio temporal habilitado en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de constatar que se encuentre en condiciones óptimas para brindar atención inmediata a la población en situación de vulnerabilidad.

Durante el recorrido, el Edil destacó que este espacio es el principal albergue de Ramos Arizpe y cuenta con capacidad para atender hasta 70 personas, además de servicios básicos, personal capacitado y protocolos de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad derivada del descenso de temperaturas.

Gutiérrez Merino hizo un llamado a la ciudadanía para extremar cuidados, especialmente con personas adultas mayores, así como con niñas y niños menores de cinco años, quienes son más susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. Asimismo, subrayó que el Gobierno Municipal mantiene activos los rondines de vigilancia tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales, a fin de brindar apoyo oportuno a quien lo requiera.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, informó que el frente frío provoca un descenso drástico en las temperaturas, además de probabilidad de llovizna, presencia de niebla y pavimento resbaladizo en las próximas horas, condiciones que incrementan los riesgos tanto en vialidades como en los hogares.