Supervisan renovación de red de agua en La Sierrita; beneficiará a 36 familias de Frontera

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    Supervisan renovación de red de agua en La Sierrita; beneficiará a 36 familias de Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú recorrió las obras en la colonia La Sierrita. CORTESÍA

Serán sustituidos 217 metros lineales de tubería para una mejor distribución del líquido

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable y atender una de las necesidades más importantes para las familias, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú encabezó una supervisión de los trabajos de renovación de la red hidráulica en la colonia La Sierrita.

Durante un recorrido por la calle Occidental, la Presidenta Municipal constató directamente el avance de la obra, que contempla la sustitución de infraestructura que ya se encontraba obsoleta por una nueva red que permitirá mejorar las condiciones de distribución del agua en este sector.

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Acompañada por el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, Pérez Cantú revisó los trabajos que comprenden la reposición de 217 metros lineales de tubería, mediante la instalación de una nueva línea de cuatro pulgadas de diámetro.

La obra representa una mejora importante para la infraestructura básica de la colonia, ya que permitirá contar con una red en mejores condiciones para conducir el agua potable y favorecer un servicio más eficiente para los habitantes.

De acuerdo con la información proporcionada durante la supervisión, los trabajos beneficiarán de manera directa a 36 tomas domiciliarias, por lo que las familias de este sector serán las principales beneficiadas con la modernización de la red.

La Alcaldesa destacó que las obras de agua potable forman parte de las acciones prioritarias de la administración municipal, al tratarse de servicios que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población.

$!Los trabajos de reposición de la tubería beneficiarán a por lo menos 36 domicilios.
Los trabajos de reposición de la tubería beneficiarán a por lo menos 36 domicilios. CORTESÍA

Durante su recorrido, Pérez Cantú también mantuvo contacto con vecinos de la zona para conocer de primera mano las necesidades que persisten en materia de servicios e infraestructura, reiterando que la atención cercana a la ciudadanía permite identificar las obras que realmente requieren los distintos sectores de Frontera.

La Edil señaló que el objetivo es continuar avanzando en la renovación de redes hidráulicas que, por su antigüedad, requieren ser sustituidas para evitar problemas en el suministro y ofrecer mejores condiciones a las familias.

Con esta obra en La Sierrita, el Gobierno Municipal mantiene acciones enfocadas en fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar los servicios básicos, al tiempo que se trabaja en la planeación de nuevos proyectos para atender las necesidades de otros sectores de Frontera.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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