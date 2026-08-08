Manolo Jiménez anticipa nuevos ajustes en el gabinete estatal

El mandatario explicó que este proceso contempla enroques y movimientos internos para reorganizar responsabilidades y fortalecer el funcionamiento del Gobierno del Estado, de acuerdo con las necesidades y objetivos planteados para esta etapa de su gestión.

TORREÓN, COAH.- Luego de realizar cambios en su gabinete, el gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, adelantó que durante agosto se anunciarán nuevos ajustes en distintas dependencias y áreas de la administración estatal.

Jiménez Salinas utilizó la expresión “acomodar las calabazas” para referirse a la revisión de perfiles, funciones y resultados dentro de su equipo de trabajo, con el objetivo de ubicar a cada integrante en el área donde pueda ofrecer un mejor desempeño.

Los primeros movimientos incluyen la designación de nuevos titulares en la Secretaría de Desarrollo Regional y en la coordinación de Mejora Coahuila, áreas vinculadas con la atención territorial, los programas sociales y la coordinación con los municipios.

El gobernador indicó que los próximos cambios se darán a conocer conforme queden definidos. Reiteró que el propósito de los ajustes es mantener una administración dinámica, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Señaló que con estos movimientos se busca reforzar la operación institucional y dar continuidad a los programas, proyectos y compromisos establecidos para las diferentes regiones de Coahuila.