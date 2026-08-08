Manolo Jiménez anticipa nuevos ajustes en el gabinete estatal

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    Manolo Jiménez anticipa nuevos ajustes en el gabinete estatal
    Manolo Jiménez adelantó que durante agosto se darán a conocer más movimientos dentro de su equipo de trabajo. SANDRA GÓMEZ

El gobernador señaló que durante agosto continuarán los cambios y enroques en su equipo de trabajo para fortalecer distintas áreas de la administración coahuilense

TORREÓN, COAH.- Luego de realizar cambios en su gabinete, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, adelantó que durante agosto se anunciarán nuevos ajustes en distintas dependencias y áreas de la administración estatal.

El mandatario explicó que este proceso contempla enroques y movimientos internos para reorganizar responsabilidades y fortalecer el funcionamiento del Gobierno del Estado, de acuerdo con las necesidades y objetivos planteados para esta etapa de su gestión.

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Jiménez Salinas utilizó la expresión “acomodar las calabazas” para referirse a la revisión de perfiles, funciones y resultados dentro de su equipo de trabajo, con el objetivo de ubicar a cada integrante en el área donde pueda ofrecer un mejor desempeño.

Los primeros movimientos incluyen la designación de nuevos titulares en la Secretaría de Desarrollo Regional y en la coordinación de Mejora Coahuila, áreas vinculadas con la atención territorial, los programas sociales y la coordinación con los municipios.

El gobernador indicó que los próximos cambios se darán a conocer conforme queden definidos. Reiteró que el propósito de los ajustes es mantener una administración dinámica, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Señaló que con estos movimientos se busca reforzar la operación institucional y dar continuidad a los programas, proyectos y compromisos establecidos para las diferentes regiones de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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