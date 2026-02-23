Suspende Central Camionera de Torreón hasta el 50 por ciento de sus rutas por jornada violenta en el País
Los viajes cancelados son principalmente los que se dirigían a Jalisco, Guanajuato, Nayarit y Aguascalientes
TORREÓN, COAH.- La gerencia general de la Central de Autobuses de Torreón, a cargo de Enrique Rogelio Reyes Bracho, anunció la suspensión estratégica de corridas hacia el occidente y el Bajío, tras registrarse bloqueos en diversos puntos carreteros.
La decisión prioriza la integridad física de los usuarios y operadores ante los eventos de inseguridad reportados.
El cese de actividades impacta principalmente a los destinos de Jalisco (Guadalajara y Vallarta), Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y la conexión Mazatlán-Durango.
Únicamente se mantienen en operación las rutas hacia Durango, Saltillo y Monterrey, mientras que el resto de los destinos permanecerá cancelados hasta nuevo aviso.
Según el reporte oficial, se han cancelado cerca de 150 salidas de las 300 que se realizan habitualmente.
El restablecimiento del servicio se dará de manera gradual, conforme las fuerzas federales confirmen condiciones óptimas de tránsito.
La medida ha generado preocupación entre los usuarios frecuentes de la terminal, quienes dependen del transporte foráneo para actividades laborales, familiares y comerciales
Algunos usuarios manifestaron que la suspensión afecta sus planes y compromisos, otros pasajeros expresaron su inconformidad por la falta de alternativas, mientras que algunos más reconocieron la importancia de priorizar la seguridad.
Por lo pronto, la administración de la terminal hizo un llamado a los usuarios para reprogramar sus viajes y mantenerse atentos a los canales oficiales de información para evitar contratiempos en la zona de abordaje.