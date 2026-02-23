Suspende Central Camionera de Torreón hasta el 50 por ciento de sus rutas por jornada violenta en el País

TORREÓN, COAH.- La gerencia general de la Central de Autobuses de Torreón, a cargo de Enrique Rogelio Reyes Bracho, anunció la suspensión estratégica de corridas hacia el occidente y el Bajío, tras registrarse bloqueos en diversos puntos carreteros.

La decisión prioriza la integridad física de los usuarios y operadores ante los eventos de inseguridad reportados.

El cese de actividades impacta principalmente a los destinos de Jalisco (Guadalajara y Vallarta), Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y la conexión Mazatlán-Durango.

Únicamente se mantienen en operación las rutas hacia Durango, Saltillo y Monterrey, mientras que el resto de los destinos permanecerá cancelados hasta nuevo aviso.