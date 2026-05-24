Suspenden en Coahuila reparto de Tarjetas del Bienestar para beneficiarios con discapacidad ...por veda electoral

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Suspenden en Coahuila reparto de Tarjetas del Bienestar para beneficiarios con discapacidad ...por veda electoral
    La entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios permanecerá suspendida hasta que concluya el proceso electoral local. CORTESÍA

Autoridades garantizan continuidad del respaldo económico y anuncian reprogramación del proceso

La distribución de tarjetas del Banco del Bienestar destinada a personas recientemente incorporadas al programa de apoyo para discapacidad permanente fue suspendida temporalmente en Coahuila debido al periodo de restricciones establecido por el proceso electoral local.

Autoridades federales informaron que la entrega de los plásticos se reanudará una vez concluida la jornada de votación prevista para el próximo 7 de junio, en cumplimiento de las disposiciones vigentes durante la etapa de veda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/salarios-del-magisterio-por-debajo-del-promedio-en-coahuila-ED20898387

La medida fue confirmada por la Delegación de Bienestar en Coahuila, que precisó que los trámites pendientes permanecerán en pausa hasta que finalicen las elecciones, sin que ello afecte la permanencia de los beneficiarios dentro del programa.

Las autoridades aclararon que la suspensión es únicamente operativa y no representa la cancelación de apoyos ni la invalidación de registros previamente autorizados. Una vez que concluya el proceso electoral, las personas incorporadas serán notificadas sobre las nuevas fechas, horarios y sedes para recoger su tarjeta.

El delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, señaló que durante este periodo el personal de la dependencia continuará brindando orientación y atención a las familias beneficiarias en las distintas regiones del estado.

Asimismo, hizo un llamado a la población para mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y evitar rumores o información falsa relacionada con la entrega de los plásticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suman-en-coahuila-dos-golpes-de-calor-en-esta-temporada-CK20912132

APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El programa federal está dirigido a personas con discapacidad permanente, especialmente niñas, niños, adolescentes y adultos menores de 65 años que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. En entidades como Coahuila, el beneficio opera bajo un esquema de cobertura universal derivado de acuerdos entre los gobiernos federal y estatal.

Actualmente, los beneficiarios reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 200 pesos, depositado directamente en una cuenta del Banco del Bienestar. Los recursos pueden destinarse a gastos médicos, terapias, medicamentos, transporte, alimentación y otras necesidades relacionadas con su condición.

Para incorporarse al programa es necesario completar un proceso de registro ante las autoridades correspondientes y presentar documentación como acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y certificado médico que acredite la discapacidad permanente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pensión del Bienestar
Discapacidades

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


BANCO DEL BIENESTAR

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La percepción positiva hacia la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en Coahuila superó los promedios nacionales, según datos del INEGI.

Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción positiva de la policía: INEGI
Presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas, dijo que se busca fortalecer el entorno familiar y generar espacios de apoyo emocional y social.

DIF Coahuila brinda atención psicológica y acompañamiento familiar a través de los CAIF
La asociación de padres señaló que se han revisado denuncias por montos de 5 mil hasta 200 mil pesos.

Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026
true

Coahuila: Las desangeladas campañas para el Congreso local
true

Toshiaki Nogiwa: campeón saltillense
CUARTOSCURO

Lo que sabe Gertz Manero sobre Inzunza
Manny Barreda abrió por Saltillo y Cole Roederer cerró la ofensiva con cuadrangular en la novena entrada.

Saraperos deja ir ventaja y cae ante Rieleros en Aguascalientes
Versiones en el interior de la industria apuntan a cambios en los programas de manufactura del complejo de Ramos Arizpe.

Trasciende que GM aplicará nuevo reajuste de personal en Ramos Arizpe; dejará de producir la Blazer y camioneta que arma para Honda