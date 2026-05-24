Suspenden en Coahuila reparto de Tarjetas del Bienestar para beneficiarios con discapacidad ...por veda electoral

La distribución de tarjetas del Banco del Bienestar destinada a personas recientemente incorporadas al programa de apoyo para discapacidad permanente fue suspendida temporalmente en Coahuila debido al periodo de restricciones establecido por el proceso electoral local. Autoridades federales informaron que la entrega de los plásticos se reanudará una vez concluida la jornada de votación prevista para el próximo 7 de junio, en cumplimiento de las disposiciones vigentes durante la etapa de veda.

La medida fue confirmada por la Delegación de Bienestar en Coahuila, que precisó que los trámites pendientes permanecerán en pausa hasta que finalicen las elecciones, sin que ello afecte la permanencia de los beneficiarios dentro del programa. Las autoridades aclararon que la suspensión es únicamente operativa y no representa la cancelación de apoyos ni la invalidación de registros previamente autorizados. Una vez que concluya el proceso electoral, las personas incorporadas serán notificadas sobre las nuevas fechas, horarios y sedes para recoger su tarjeta. El delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, señaló que durante este periodo el personal de la dependencia continuará brindando orientación y atención a las familias beneficiarias en las distintas regiones del estado. Asimismo, hizo un llamado a la población para mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y evitar rumores o información falsa relacionada con la entrega de los plásticos.

APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD El programa federal está dirigido a personas con discapacidad permanente, especialmente niñas, niños, adolescentes y adultos menores de 65 años que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. En entidades como Coahuila, el beneficio opera bajo un esquema de cobertura universal derivado de acuerdos entre los gobiernos federal y estatal. Actualmente, los beneficiarios reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 200 pesos, depositado directamente en una cuenta del Banco del Bienestar. Los recursos pueden destinarse a gastos médicos, terapias, medicamentos, transporte, alimentación y otras necesidades relacionadas con su condición. Para incorporarse al programa es necesario completar un proceso de registro ante las autoridades correspondientes y presentar documentación como acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y certificado médico que acredite la discapacidad permanente.

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