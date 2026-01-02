Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, tiene 40 días para justificar gastos por 23 mdp

La revisión de la Cuenta Pública 2024 del municipio de Múzquiz reveló un quebranto acumulado superior a los 23 millones de pesos, derivado de presuntas irregularidades administrativas y financieras que comprometen de manera grave el manejo de los recursos públicos durante la gestión de Tania Flores, exalcaldesa y actual procesada por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo con el Informe Anual de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE), las anomalías se concentran tanto en los informes trimestrales de avance de gestión financiera como en la fiscalización superior practicada directamente al ejercicio fiscal 2024.

En el primer trimestre, la ASE detectó irregularidades por 1 millón 337 mil 751 pesos, mientras que en el segundo trimestre se observaron inconsistencias adicionales por 757 mil 937 pesos. No obstante, el mayor impacto se registró en la auditoría aplicada a la Cuenta Pública anual, donde se documentaron presuntas irregularidades por 20 millones 973 mil 580 pesos.

En conjunto, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila integró 49 observaciones formales derivadas de tres auditorías: cinco correspondientes al primer trimestre, bajo el expediente ASE-07232-2024; seis al segundo trimestre, identificadas como ASE-07372-2024; y 38 observaciones más en la auditoría de cumplimiento a la Cuenta Pública 2024, contenida en el expediente ASE-02548-2025.

Las observaciones advierten posible daño al erario, falta de comprobación del gasto y deficiencias graves en los mecanismos de control administrativo, lo que refleja un manejo inadecuado de los recursos públicos durante el periodo fiscalizado.

La ASE precisó que las entidades fiscalizadas cuentan con un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar los pliegos de observaciones. En caso de no acreditar de manera suficiente la correcta aplicación de los recursos, el órgano fiscalizador procederá a la promoción de responsabilidades administrativas, penales y resarcitorias, conforme a lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

Este resultado coloca al municipio de Múzquiz en un escenario de alto escrutinio institucional, mientras avanzan los procesos legales vinculados a la pasada administración municipal.