Temporada invernal en Saltillo aún no termina: faltan más de 20 frentes fríos

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 27 obligaron a decenas de personas, principalmente migrantes, a resguardarse en los albergues habilitados por el municipio de Saltillo durante el fin de semana. FOTO: ARCHIVO

Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 27 obligaron a decenas de personas, principalmente migrantes, a resguardarse en los albergues

A pesar del descenso de temperatura que dejó el frente frío número 27 en Saltillo y que reportó termómetros por debajo de los cero grados el pasado fin de semana, la temporada invernal aún no termina.

El director de Protección Civil de Saltillo, Juan Francisco Martínez, informó que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para esta temporada invernal un total de 48 frentes fríos, los cuales se estima que concluyan alrededor del mes de marzo.

De acuerdo con el director, con la llegada próxima del sistema número 28, se estima que resten todavía unos 20 frentes fríos más; sin embargo, esta es únicamente una estimación que puede variar.

“Si el pronóstico se cumple a cabalidad, pues faltarían aproximadamente 20 frentes, pero la experiencia de otros años nos dice que esta cifra puede variar un poco”, dijo.

Respecto a las temperaturas, Martínez aclaró que no todos los frentes fríos tienen la misma intensidad y que, en algunos de los frentes restantes, se pueden registrar temperaturas más bajas o mucho más altas de lo que se registró este fin de semana.

Durante el paso del frente frío 27, que registró temperaturas congelantes, Protección Civil reportó saldo blanco; sin embargo, sí se informó de la recepción de al menos 20 a 25 personas diarias en los cinco albergues habilitados que tiene el municipio de Saltillo.

“En gran parte, las personas que acudieron a estos albergues eran personas migrantes de nacionalidades como Honduras, Guatemala y Venezuela, que buscaban resguardarse durante el temporal, en tanto pueden continuar su camino”, dijo.

Agregó que, en los recorridos realizados por las unidades, se reportó el albergamiento de al menos 10 personas en situación de calle que aceptaron acudir a resguardarse de las bajas temperaturas a uno de los albergues; sin embargo, hubo otros cinco casos en los que no se obtuvo éxito, ya que las personas se rehusaron a dejar los puentes y las tiendas que han habilitado como sus hogares.

“Nosotros les entregamos cobijas y bebida caliente, y ellos se resguardan ahí en el punto donde están”, agregó.

De cara a los frentes fríos que aún restan, Protección Civil llamó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada sobre todas las recomendaciones que se emiten por parte de esta dirección a través de sus plataformas y de los propios medios de comunicación.

“Recordarle a la gente que utiliza calentadores de gas que los use con moderación, que durante el día y la noche los apague y cierre muy bien las válvulas del gas, además de reiterar que se evite el uso de carbón vegetal por el riesgo que representa”, expresó.

Temas


Frente Frío
Invierno

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

