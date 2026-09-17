Tendrá Coahuila cinco nuevos agrupamientos policiacos
La estructura incluirá áreas de inteligencia, caminos, antinarcóticos y vigilancia rural, además de nuevo equipamiento
La Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra a la espera de que avance la modificación a la Ley Orgánica que permitirá formalizar nuevos agrupamientos y corporaciones especializadas en Coahuila, cuya presentación estará a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila, explicó que la iniciativa aún no ingresa formalmente a la Oficialía de Partes del Congreso, aunque ya se han dado a conocer algunos de los nuevos agrupamientos que contempla la propuesta.
“Viene la Ley Orgánica, todavía no ingresa a la Oficialía de Partes del Congreso, a la Oficialía Mayor, pero ya vieron algunos de los agrupamientos nuevos que se van a presentar”, señaló.
PREPARAN NUEVO EQUIPAMIENTO
El Fiscal adelantó que la reorganización estará acompañada de nuevo equipamiento y armamento para las corporaciones estatales.
“Viene equipamiento, vienen armas de primer nivel, que se adquirieron de una gama que es la primera vez que se va a tener aquí en Coahuila... muchas, pero eso lo va a presentar el Gobernador”, indicó.
Fernández Montañez estimó que en un plazo de entre mes y medio y dos meses podrían estar en operación los nuevos agrupamientos, cuyo objetivo será reforzar las capacidades con las que actualmente cuenta el estado.
“Lo que van a hacer es fortalecer lo que ya tenemos, porque ahora el reto es mantenerse en primer lugar en seguridad”, agregó.
CINCO ÁREAS ESPECIALIZADAS
Entre los agrupamientos contemplados se encuentra una división antinarcóticos, una unidad de caminos, otra de inteligencia y una especializada en vigilancia de zonas rurales.
La creación de estas áreas se plantea después de los hechos registrados en Villa Unión en 2019, cuando un grupo criminal atacó a población civil en ese municipio del norte de Coahuila.
A partir de esos acontecimientos, el Gobierno estatal gestionó permisos para adquirir armamento de calibres .762 y rifles Barrett calibre .50. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, estos últimos no llegaron a las fuerzas estatales debido a que el proceso de autorización ante la Secretaría de la Defensa Nacional no concluyó.
La Fiscalía señaló que los nuevos agrupamientos buscarán ampliar las capacidades operativas y de investigación de las corporaciones estatales, una vez que concluya el proceso legislativo para modificar la Ley Orgánica.