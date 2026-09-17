Tendrá Coahuila cinco nuevos agrupamientos policiacos

Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila , explicó que la iniciativa aún no ingresa formalmente a la Oficialía de Partes del Congreso, aunque ya se han dado a conocer algunos de los nuevos agrupamientos que contempla la propuesta.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra a la espera de que avance la modificación a la Ley Orgánica que permitirá formalizar nuevos agrupamientos y corporaciones especializadas en Coahuila, cuya presentación estará a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Viene la Ley Orgánica, todavía no ingresa a la Oficialía de Partes del Congreso, a la Oficialía Mayor, pero ya vieron algunos de los agrupamientos nuevos que se van a presentar”, señaló.

PREPARAN NUEVO EQUIPAMIENTO

El Fiscal adelantó que la reorganización estará acompañada de nuevo equipamiento y armamento para las corporaciones estatales.

“Viene equipamiento, vienen armas de primer nivel, que se adquirieron de una gama que es la primera vez que se va a tener aquí en Coahuila... muchas, pero eso lo va a presentar el Gobernador”, indicó.

Fernández Montañez estimó que en un plazo de entre mes y medio y dos meses podrían estar en operación los nuevos agrupamientos, cuyo objetivo será reforzar las capacidades con las que actualmente cuenta el estado.

“Lo que van a hacer es fortalecer lo que ya tenemos, porque ahora el reto es mantenerse en primer lugar en seguridad”, agregó.

CINCO ÁREAS ESPECIALIZADAS

Entre los agrupamientos contemplados se encuentra una división antinarcóticos, una unidad de caminos, otra de inteligencia y una especializada en vigilancia de zonas rurales.