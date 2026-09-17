Subasta de AHMSA mantiene expectativa positiva: Sergio Sisbeles

Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, señaló que desde el inicio se ha mantenido una expectativa favorable respecto a la subasta, aunque reconoció que el proceso ha enfrentado situaciones jurídicas que deben cumplirse.

La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para el próximo 25 de septiembre, mantiene una expectativa positiva, mientras extrabajadores y autoridades esperan que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emita la resolución definitiva que permita avanzar en el proceso y brindar certeza jurídica a los acreedores.

“Ansioso de que ya se les dé una resolución con posibilidades completas, y la verdad que la expectativa sigue siendo muy positiva desde un inicio”, expresó.

El funcionario destacó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha estado al pendiente de las fechas y del desarrollo del proceso, con la expectativa de que el próximo 25 de septiembre pueda concretarse la subasta.

Sisbeles Alvarado señaló que los extrabajadores de AHMSA han clamado durante meses por una solución jurídica que les permita avanzar hacia el pago de sus derechos laborales, una petición que incluso ha sido llevada hasta la Presidencia de la República.

“Ya ojalá que pueda emitir ahora sí que esta resolución definitiva, para que se pueda ya dar avance a esta subasta y sobre todo dar esa certeza jurídica que se requiere”, manifestó.

Agregó que la resolución y el avance del procedimiento son importantes no solamente para los obreros y sus familias, sino también para la recuperación económica de la Región Centro, que continúa trabajando en la diversificación industrial y la atracción de nuevas empresas.

El subsecretario reconoció los esfuerzos del gobernador Manolo Jiménez, del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; de la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, y de la alcaldesa de Castaños, en la promoción de nuevas inversiones para el corredor industrial.