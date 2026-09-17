Subasta de AHMSA mantiene expectativa positiva: Sergio Sisbeles

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    Subasta de AHMSA mantiene expectativa positiva: Sergio Sisbeles
    Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto. LIDIET MEXICANO

Extrabajadores y autoridades esperan una resolución definitiva del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles

La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para el próximo 25 de septiembre, mantiene una expectativa positiva, mientras extrabajadores y autoridades esperan que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emita la resolución definitiva que permita avanzar en el proceso y brindar certeza jurídica a los acreedores.

Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, señaló que desde el inicio se ha mantenido una expectativa favorable respecto a la subasta, aunque reconoció que el proceso ha enfrentado situaciones jurídicas que deben cumplirse.

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“Ansioso de que ya se les dé una resolución con posibilidades completas, y la verdad que la expectativa sigue siendo muy positiva desde un inicio”, expresó.

El funcionario destacó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha estado al pendiente de las fechas y del desarrollo del proceso, con la expectativa de que el próximo 25 de septiembre pueda concretarse la subasta.

Sisbeles Alvarado señaló que los extrabajadores de AHMSA han clamado durante meses por una solución jurídica que les permita avanzar hacia el pago de sus derechos laborales, una petición que incluso ha sido llevada hasta la Presidencia de la República.

“Ya ojalá que pueda emitir ahora sí que esta resolución definitiva, para que se pueda ya dar avance a esta subasta y sobre todo dar esa certeza jurídica que se requiere”, manifestó.

Agregó que la resolución y el avance del procedimiento son importantes no solamente para los obreros y sus familias, sino también para la recuperación económica de la Región Centro, que continúa trabajando en la diversificación industrial y la atracción de nuevas empresas.

El subsecretario reconoció los esfuerzos del gobernador Manolo Jiménez, del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; de la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, y de la alcaldesa de Castaños, en la promoción de nuevas inversiones para el corredor industrial.

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Respecto a la marcha convocada por extrabajadores para el próximo 19 de septiembre, Sisbeles Alvarado indicó que las autoridades respetarán el derecho a la manifestación, siempre que se realice de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros.

“El llamado para esta marcha que se llevará a cabo es siempre respetar el derecho a terceros. Mientras eso, cualquier manifestación pacífica será también acompañada por parte de las autoridades estatales y municipales”, puntualizó.

La movilización forma parte de las acciones que los extrabajadores han anunciado para exigir avances en el proceso de AHMSA y una solución a la situación laboral que enfrentan desde el cierre de la empresa.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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