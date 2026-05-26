Afinan estrategia institucional para garantizar una jornada electoral en orden y paz en Coahuila

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    Afinan estrategia institucional para garantizar una jornada electoral en orden y paz en Coahuila
    Autoridades estatales y federales preparan el operativo que acompañará la jornada electoral de junio en Coahuila. CORTESÍA

Corporaciones federales, estatales y dirigentes del INE y del IEC coordinarán acciones de vigilancia y logística

A unos días de la jornada comicial de junio, el Gobierno de Coahuila anunció que se encuentra en la fase final de planeación de los operativos que acompañarán el desarrollo de las votaciones, con el objetivo de brindar condiciones de tranquilidad, movilidad y certeza a la ciudadanía durante el ejercicio democrático.

Durante una gira de trabajo por la Región Sureste, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión estratégica con representantes de las principales instituciones responsables de la seguridad pública y de la organización de los comicios.

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En este encuentro participarán mandos de corporaciones policiales, fuerzas armadas, instancias de procuración de justicia, así como autoridades del Instituto Estatal Electoral de Coahuila y del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de revisar los últimos detalles operativos antes de la jornada.

“Vamos a tener una reunión la próxima semana con todas las instituciones de seguridad. De hecho, va a ser la reunión estatal de seguridad con el Instituto Estatal Electoral y con el INE para ver ya los últimos detalles. Nos hemos estado reuniendo en varias ocasiones y esta será la reunión final previa para que todo esté en su lugar y poder dar garantías a los ciudadanos de salir a votar”, expresó el Mandatario.

Jiménez Salinas destacó que, hasta el momento, el desarrollo del proceso ha transcurrido en un ambiente de estabilidad, con campañas enfocadas principalmente en la presentación de propuestas y sin incidentes que alteren la gobernabilidad o la participación ciudadana.

Señaló que, más allá de los intercambios políticos propios de una contienda electoral, el clima general se ha mantenido en condiciones favorables para la organización de los comicios.

“Todo ha ido fluyendo con paz y tranquilidad. Fuera de las situaciones normales que se presentan en cualquier campaña, el proceso ha avanzado de manera ordenada”, comentó.

De acuerdo con información del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), fueron registradas 379 candidaturas que compiten por los 16 distritos electorales -distribuidos en los 38 municipios del Estado- mediante el voto directo o que componen las listas de plurinominales de los partidos.

En la contienda participan la coalición PRI-Unidad Democrática de Coahuila (UDC), la coalición Morena-PT, mientras que individualmente también pelean el PAN, el PVEM, Movimiento Ciudadano, así como los partidos locales México Avante y Nuevas Ideas.

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