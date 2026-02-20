Tereso Medina proyecta el ‘Modelo Coahuila’ a nivel nacional tras lograr planilla de unidad en la CTM

Tereso Medina proyecta el ‘Modelo Coahuila’ a nivel nacional tras lograr planilla de unidad en la CTM

Lucía Pérez Paz
En entrevista señaló que ante la próxima revisión del T-MEC en julio propuso la creación de un Consejo Plural Laboral

Coahuila
/ 20 febrero 2026
En medio de una elección histórica en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el dirigente sindical coahuilense Tereso Medina consolidó una planilla de unidad rumbo a la elección de la nueva dirigencia nacional.

La Planilla Única por “la Unidad y el Futuro de la CTM” es encabezada por Tereso Medina. Por lo que se perfila como el nuevo dirigente nacional en sustitución de Carlos Aceves del Olmo.

En entrevista con VANGUARDIA, Medina explicó que este acuerdo busca fortalecer la cohesión interna de la central obrera, dejando de lado intereses personales o de grupo para concentrarse en la defensa de los derechos laborales y el desarrollo del País.

El líder sindical destacó que Coahuila se ha posicionado como un referente de estabilidad y paz laboral, modelo que pretende impulsar a nivel nacional mediante cuatro principios fundamentales.

“El primero establece que la razón de ser de la CTM y de los sindicatos son los trabajadores y sus familias”, señaló.

Continuó: “El segundo principio define al sindicato como una organización que debe ser el espacio donde el trabajador encuentre soluciones a sus problemas colectivos”.

Los dos principios restantes se enfocan en la relación con el sector empresarial. “Los trabajadores necesitan empresas sanas, empresas decentes y empresas que escuchen a los trabajadores, pero a la vez empresas que ofrezcan trabajos bien remunerados porque al final del camino es con lo que cuentan los trabajadores”.

El líder sindical sostiene que los trabajadores necesitan empresas sanas y decentes que ofrezcan salarios bien remunerados, vinculando el éxito de la compañía con la calidad de vida de sus empleados.

Medina indica que en este esquema, la empresa debe constituirse como una oportunidad para el desarrollo profesional y personal de cada obrero.

REVISIÓN DEL T-MEC

De cara a la revisión del T-MEC en julio, el líder sindical propuso la creación de un Consejo Plural Laboral. Este organismo contaría con representaciones de diversos sindicatos para asegurar que la voz de los trabajadores sea escuchada en las renegociaciones, una participación que, según denunció, fue omitida en el tratado anterior.

Asimismo, frente al contexto internacional y la postura del presidente estadounidense Donald Trump, Medina planteó la necesidad de vincular los salarios con la productividad y la competitividad, respetando la soberanía nacional.

También planteó un acuerdo de colaboración institucional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para defender la soberanía y colaborar en la resolución de problemas nacionales como la inseguridad.

Sugirió que el sistema de seguridad implementado por la mandataria comparte similitudes con la experiencia de Coahuila, estado que es considerado seguro.

$!Proyecto sindical prioriza trabajadores y estabilidad económica, afirma el líder sindical.
Proyecto sindical prioriza trabajadores y estabilidad económica, afirma el líder sindical. REDES SOCIALES

RUMBO A LA DIRIGENCIA

El camino de Tereso Medina hacia la posibilidad de liderar la Secretaría General de la CTM, tras la votación este 24 de febrero, comenzó en la Comarca Lagunera como técnico en mecánica automotriz.

“Gracias a una beca otorgada por Fidel Velázquez, pude titularme como licenciado en Derecho Laboral”, contó sobre sus estudios en Derecho del Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM.

Medina cuenta con una trayectoria que abarca desde ser obrero y delegado hasta ocupar cargos como síndico, diputado local, diputado federal y Senador de la República.

Tereso Medina ha desarrollado una trayectoria legislativa vinculada al ámbito laboral. Se desempeñó como diputado en el Congreso de Coahuila durante las Legislaturas LIV (1997) y LVI (2003-2005), en ambas ocasiones como presidente de la Comisión del Trabajo.

Posteriormente, fue diputado federal en la LXI Legislatura (2009-2012), donde también encabezó la Comisión del Trabajo. Más adelante, fue electo senador de la República en la LXIII Legislatura (2015-2018), integrándose nuevamente a dicha comisión.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

