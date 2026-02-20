Tereso Medina proyecta el ‘Modelo Coahuila’ a nivel nacional tras lograr planilla de unidad en la CTM

En medio de una elección histórica en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el dirigente sindical coahuilense Tereso Medina consolidó una planilla de unidad rumbo a la elección de la nueva dirigencia nacional.

La Planilla Única por “la Unidad y el Futuro de la CTM” es encabezada por Tereso Medina. Por lo que se perfila como el nuevo dirigente nacional en sustitución de Carlos Aceves del Olmo.

En entrevista con VANGUARDIA, Medina explicó que este acuerdo busca fortalecer la cohesión interna de la central obrera, dejando de lado intereses personales o de grupo para concentrarse en la defensa de los derechos laborales y el desarrollo del País.

El líder sindical destacó que Coahuila se ha posicionado como un referente de estabilidad y paz laboral, modelo que pretende impulsar a nivel nacional mediante cuatro principios fundamentales.

“El primero establece que la razón de ser de la CTM y de los sindicatos son los trabajadores y sus familias”, señaló.

Continuó: “El segundo principio define al sindicato como una organización que debe ser el espacio donde el trabajador encuentre soluciones a sus problemas colectivos”.

Los dos principios restantes se enfocan en la relación con el sector empresarial. “Los trabajadores necesitan empresas sanas, empresas decentes y empresas que escuchen a los trabajadores, pero a la vez empresas que ofrezcan trabajos bien remunerados porque al final del camino es con lo que cuentan los trabajadores”.

El líder sindical sostiene que los trabajadores necesitan empresas sanas y decentes que ofrezcan salarios bien remunerados, vinculando el éxito de la compañía con la calidad de vida de sus empleados.

Medina indica que en este esquema, la empresa debe constituirse como una oportunidad para el desarrollo profesional y personal de cada obrero.

REVISIÓN DEL T-MEC

De cara a la revisión del T-MEC en julio, el líder sindical propuso la creación de un Consejo Plural Laboral. Este organismo contaría con representaciones de diversos sindicatos para asegurar que la voz de los trabajadores sea escuchada en las renegociaciones, una participación que, según denunció, fue omitida en el tratado anterior.

Asimismo, frente al contexto internacional y la postura del presidente estadounidense Donald Trump, Medina planteó la necesidad de vincular los salarios con la productividad y la competitividad, respetando la soberanía nacional.

También planteó un acuerdo de colaboración institucional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para defender la soberanía y colaborar en la resolución de problemas nacionales como la inseguridad.

Sugirió que el sistema de seguridad implementado por la mandataria comparte similitudes con la experiencia de Coahuila, estado que es considerado seguro.