Terminan reparaciones en puente de Ramos Arizpe tras fatal accidente; costos aún no se cuantifican

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    Terminan reparaciones en puente de Ramos Arizpe tras fatal accidente; costos aún no se cuantifican
    Las maniobras de reparación se realizaron durante el fin de semana para reducir las afectaciones al tráfico. MANUEL RODRÍGUEZ

Concluyen reparación del puente dañado tras el accidente de una unidad de la ruta Express en Ramos Arizpe; aún no se determina el costo de los trabajos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tras el fatal accidente registrado la semana pasada en Ramos Arizpe, donde una unidad de la ruta Express se vio involucrada y una persona perdió la vida, las autoridades municipales concluyeron los trabajos de reparación en la estructura dañada del puente.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, explicó que las maniobras se llevaron a cabo durante el fin de semana para minimizar las afectaciones a los automovilistas.

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“Sí, ahí ya se repararon el día domingo, que es cuando menos tráfico hay. Se mandó traer las piezas que se rompieron”, precisó el edil.

Gutiérrez Merino detalló que los daños materiales requerían material especializado debido a la magnitud del impacto registrado durante el percance.

“Fueron de un calibre muy grueso y, bueno, la compañía que lo tiene es la que lo elaboró y la que lo reparó ese puente”, señaló.

Respecto a la inversión económica que requirieron estas obras de restauración en la infraestructura vial, el munícipe indicó que el monto total aún no se ha cerrado debido a la complejidad de las maniobras realizadas en el sitio.

“El costo de esa reparación es el que no tengo, la cantidad ahorita exacta, porque fueron muchas acciones, fueron grúas muy grandes y todavía no tenemos el costo ahí”, manifestó Gutiérrez Merino.

Se espera que en los próximos días las autoridades municipales concluyan con el peritaje financiero e informen el monto final del cobro o deslinde de responsabilidades por los daños causados a la estructura municipal.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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