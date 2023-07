Tienen Banobras y SEDATU fondos por 480 mdp para mejorar el transporte urbano en Saltillo

Banobras y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, disponen de fondos por 480 millones de pesos para proyectos de movilidad que incluyan transporte urbano mediante compra de unidades en Saltillo, sin embargo, no son aprovechados.

“Una solución al transporte urbano es generar una empresa cooperativa, que los concesionarios, junto con el gobierno, le metan dinero y se convierta en empresa paramunicipal”, explicó Marco Polo Hernández, integrante de Transporte Digno Saltillo.

Si se va a comprar camiones, solamente se autoriza el 15% para los enganches, el resto se tendrá que pagar con las ganancias que se generen los usuarios. El resto del recurso se aplicaría en mejorar las vialidades, las banquetas.

Mientras tanto, explicó, avanza el “carrocentrismo” en la ciudad, es decir, los planes de desarrollo se enfocan en ampliar vialidades y otra infraestructura que “invita” a usar el automóvil particular, en lugar de modernizar el transporte urbano.

Los proyectos, indicó, se enfocan en abrir y ampliar vialidades: si amplían un carril se va a llenar y si amplían otro más, también se va a congestionar, sin pensar en las necesidades del peatón.

TE PUEDE INTERESAR: No identifican violencia en muerte de interno en anexo de Saltillo

“La movilidad y seguridad vial es un derecho humano, está en el Artículo Cuarto Constitucional, significa que cualquier proyecto de desarrollo urbano y de movilidad implica que se deben diseñar teniendo al centro a la persona. Es una pirámide invertida donde lo más importante son los peatones, luego siguen los ciclistas, luego fomentar el transporte colectivo, después el de mercancía y hasta el último los vehículos particulares y motociclistas”.

“Los que formamos las ciudades somos las personas, no la forman los carros, el espacio urbano es un lugar donde tenemos qué convivir y aquí no hay ninguna cuestión de pensar en ello. Con mucho cemento estamos pegándole al calentamiento, no es extraño que tengamos ese problema por el carrocentrismo”.

En lugar de generar rutas urbanas, rutas troncales con rutas alimentadoras y rutas que den la vuelta completa a la ciudad, no se ha hecho nada de eso, al contrario, se han reducido las rutas urbanas, lamentó.

Aseguró que si hubiera un transporte colectivo digno, seguro y eficiente, las personas preferirían hacer uso del mismo en lugar de verse obligados a comprar vehículos particulares.

“Deberían existir banquetas, carriles confinados para ciclistas. El ciclismo lo vemos como una cuestión exclusivamente deportiva y de convivencia, cuando la bicicleta es un medio de transporte que nos da salud”, señaló.