Todo listo para la 11ª edición del desfile Xantolum en Saltillo

Con la participación estimada de 3 mil personas y un trayecto renovado, todo está listo para que este próximo 1 de noviembre se lleve a cabo en Saltillo la undécima edición de Xantolum, considerado el desfile de Día de Muertos más grande de Coahuila, informó su fundador y director, Josafath Benavides Torres. El tradicional recorrido abarcará 3.8 kilómetros, partiendo del Teatro de la Ciudad Fernando Soler hacia el Parque Centro, pasando por las avenidas Francisco Coss y Venustiano Carranza. De acuerdo con Benavides Torres, la modificación del trayecto responde al continuo crecimiento del evento, el cual ya no puede desarrollarse en el Centro Histórico sin generar congestión vial.

Los interesados en sumarse al contingente —ya sea en representación de escuelas, empresas, asociaciones civiles, colectivos, familias o de manera individual— deberán inscribirse antes del viernes 23 de octubre en el portal www.xantolum.org/registro. La cuota de recuperación es de 100 pesos y el único requisito de caracterización es acudir vestidos de catrines, catrinas o con motivos alusivos a la festividad. Al concluir el desfile en el Parque Centro, los asistentes podrán disfrutar de una cartelera cultural que incluirá presentaciones musicales y oferta gastronómica.

Proyecto independiente y de tradición Surgido en 2016 en el Centro Cultural Casa Alameda con apenas 250 participantes, Xantolum ha evolucionado hasta convocar entre 80 mil y 100 mil espectadores. Gracias a su arraigo, en 2023 fue inscrito en el catálogo de tradiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A diferencia de otros festivales del país, el Desfile Xantolum se distingue por mantener una organización comunitaria e independiente, operar sin gestión gubernamental directa y sustentarse a través de patrocinios locales, aportaciones de los participantes y el apoyo logístico de la propia ciudadanía.