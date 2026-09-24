$!Desfile Xantolum deja el Centro Histórico y llega a Parque Centro de Saltillo

Durante más de una década el Desfile Xantolum recorrió cada temporada de Día de Muertos las calles del Centro Histórico, en una caravana de color y creatividad que miles de personas esperaban año con año, pero este 2026 la ruta cambiará de manera drástica por primera vez. En el marco del lanzamiento de su convocatoria para participar en esta edición, los organizadores dieron a conocer que el desfile ya no se ubicará en el Centro Histórico, como era tradición, sino que ahora la ruta tendrá como núcleo Parque Centro, al norte de la ciudad. En cuanto se hizo viral este anuncio, en redes sociales la página oficial de Xantolum explicó que “las tradiciones son de quienes las hacen posible y las apoyan”, y adjudican el cambio a que “durante 11 ediciones pedimos apoyo tanto a Centro Histórico, Instituto Municipal de Cultura, Alcaldía Municipal y comerciantes del centro, desafortunadamente jamás recibimos apoyo de ninguno de ellos”.

Finalizaron su comentario asegurando que “el proyecto se moverá hacia donde se requiera para poder seguir existiendo”. La actual dirección del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, a cargo de Mabel Garza Blackaller, mencionó al respecto que no recibieron estas semanas algún oficio o solicitud de apoyo por parte de los organizadores del evento. En esta ocasión la ruta planeada iniciará el 1 de noviembre a las 16:00 horas en la Plaza de las Ciudades Hermanas, frente al Teatro de la Ciudad, para recorrer el bulevar Francisco Coss y bajar por Venustiano Carranza hasta el bulevar Galerías, donde habrá un escenario, mercado de artesanos y otras atracciones en el estacionamiento de Parque Centro, su nueva sede.

¿Cómo ser parte de Xantolum? El registro para formar parte de Xantolum XI ya está abierto en la página oficial del evento en www.xantolum.org, donde podrán inscribirse asociaciones civiles, instituciones, escuelas, empresas, colectivos y hasta familias, parejas y personas individuales. Asimismo, se podrá elegir entre uno de siete capítulos temáticos en los que se dividirá la comitiva, diseñados para rendir tributo al origen del Día de Muertos, las fieles difuntos, las tradiciones de Saltillo, el territorio y la ciudad, las artes y bailes, propuestas de arte actual y un espacio dedicado para las nuevas generaciones y los que acuden por primera vez al encuentro. Para participar también es necesario realizar un pago de 100 pesos como cuota de recuperación por persona, independientemente de si forma parte de una agrupación.

Este año el tema con el tema es “Antes del mañana” con el lema “Nada muere. Lo que permanece, evoluciona”. Xantolum nació en 2016 en Casa Alameda, en Saltillo, como un proyecto de la sociedad civil creado por Josafat Benavides Torres. La primera edición reunió alrededor de 250 participantes. En 2023 el desfile quedó inscrito en el catálogo de tradiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente reporta más de 100 mil espectadores, más de 5 mil voluntarios y participantes y más de 200 instituciones a lo largo de diez ediciones.