Tony Flores presenta justificante médico para faltar al Congreso de Coahuila; acude un día antes a evento del PT en CDMX

Luego de que fuera separado temporalmente de su cargo por acumular faltas injustificadas, este martes la curul del diputado de representación proporcional del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores, volvió a quedar vacía, pese a que la medida concluyó con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones. Según se dio a conocer en el recinto legislativo, Flores presentó un justificante médico para explicar su ausencia. Sin embargo, un día antes de la sesión, alrededor de las 17:00 horas del lunes, el diputado publicó en sus redes sociales que se encontraba en la Ciudad de México, donde participaba en la quinta reunión plenaria de legisladoras y legisladores del PT.

El legislador fue separado temporalmente del cargo luego de acumular tres faltas consecutivas sin justificación durante el periodo en el que realizaba campaña electoral para buscar una curul. El Congreso del Estado determinó la medida el 9 de junio, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política de Coahuila, que establece que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sin licencia previa del Congreso renuncian a concurrir hasta el siguiente periodo inmediato, por lo que debe llamarse al suplente. Tras la determinación, Flores promovió recursos legales para impugnarla, mientras que su suplente, Fernando Rodríguez González, también recurrió a instancias legales para reclamar su derecho a ocupar la curul. El 13 de agosto, el Tribunal Electoral de Coahuila determinó que se restringió el ejercicio de la diputación de Rodríguez González y ordenó al Congreso garantizar su participación legislativa y cubrir las prestaciones correspondientes. La separación de Flores tenía vigencia únicamente durante un periodo ordinario, por lo que concluyó este 1 de septiembre con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, el legislador no acudió a la primera sesión de esta nueva etapa.

De acuerdo con el Congreso del Estado, el conteo de faltas comienza nuevamente. Si Flores acumula tres ausencias consecutivas sin causa justificada o licencia, podría ser separado otra vez del ejercicio de la diputación por lo que reste de la Legislatura, conforme a lo establecido en la Constitución estatal. Flores también ha generado atención pública por exhibir vehículos de lujo, entre ellos un Lamborghini Huracán cuyo valor ha sido estimado en más de 7.5 millones de pesos, así como relojes de alta gama. También ha protagonizado actos en los que ha repartido dinero en efectivo. El legislador es hermano de Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, quien se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Saltillo. En julio, un juez de control la vinculó a proceso por el delito de peculado, presuntamente cometido durante su administración municipal entre 2022 y 2024.