Diputado Attolini presenta denuncia para que se realice auditoría a SIMAS Torreón

El diputado Antonio Attolini Murra presentó ante la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública una denuncia por situación excepcional contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, con el objetivo de que se determine la procedencia de una auditoría sobre el manejo de sus recursos públicos.

La acción se realizó luego de que, en la última sesión de la Diputación Permanente, se aprobara por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar una investigación al organismo. De acuerdo con el legislador, para activar el procedimiento previsto en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado es necesario presentar una denuncia ante la Comisión.