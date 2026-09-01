Diputado Attolini presenta denuncia para que se realice auditoría a SIMAS Torreón
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El legislador solicitó revisar el pasivo de más de 2 mil 81 millones de pesos, adeudos con CFE y proveedores, contratos, litigios y otros movimientos financieros del organismo
El diputado Antonio Attolini Murra presentó ante la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública una denuncia por situación excepcional contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, con el objetivo de que se determine la procedencia de una auditoría sobre el manejo de sus recursos públicos.
La acción se realizó luego de que, en la última sesión de la Diputación Permanente, se aprobara por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar una investigación al organismo. De acuerdo con el legislador, para activar el procedimiento previsto en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado es necesario presentar una denuncia ante la Comisión.
En el documento, Attolini señala que el SIMAS atraviesa una situación financiera y administrativa que podría comprometer la continuidad y calidad de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Por ello, solicita que la Comisión analice los hechos y, de considerarlos procedentes, remita la denuncia a la Auditoría Superior del Estado para realizar la revisión correspondiente.
Entre los elementos que pide fiscalizar se encuentra el pasivo total reportado por el organismo al 30 de junio de 2026, por 2 mil 81 millones 126 mil pesos. También solicita revisar los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad y otros proveedores, los contratos relacionados con Ecoagua, actualmente Ticsa, así como litigios y resoluciones judiciales que, según expone, han tenido impacto en las finanzas del organismo.
La denuncia plantea además revisar contratos, pagos, adquisiciones, obras, servicios, registros contables, cuentas bancarias y acuerdos del Consejo Directivo relacionados con los hechos señalados.
Attolini sostiene que los hechos podrían encuadrar en los supuestos establecidos para una situación excepcional, entre ellos un posible daño patrimonial superior al umbral previsto por la ley, posibles actos u omisiones constitutivos de delito, afectaciones a un servicio esencial y una eventual aplicación irregular de recursos públicos.