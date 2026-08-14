Torreón: avanza Sistema Vial Independencia-Abastos; liberarán lateral sur el 24 de agosto

TORREÓN, COAH.- La construcción del Sistema Vial Independencia-Abastos avanza conforme a lo proyectado y sin incidencias que representen un riesgo para su calendario, por lo que se mantiene la previsión de concluir los trabajos durante noviembre de este año, informó Miguel Algara Acosta, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado. El funcionario estatal señaló que el progreso de la obra permitirá comenzar próximamente con la normalización gradual de la circulación vehicular en el entorno del crucero, particularmente en las zonas del bulevar Constitución y la carretera Torreón-San Pedro.

Como parte de este proceso, a partir del 24 de agosto será reabierto el carril lateral sur del bulevar Independencia, en sentido de poniente a oriente, tramo que permanece parcialmente cerrado desde el pasado 21 de julio debido a los trabajos complementarios del proyecto. Algara Acosta explicó que la liberación de este carril tiene como propósito mejorar el flujo vehicular antes del regreso a clases, periodo en el que aumenta considerablemente la carga de tránsito en distintos puntos de Torreón.

La reapertura será posible gracias al avance de los trabajos eléctricos requeridos para el proyecto, que incluyen la reubicación y modificación de líneas de conducción de alta tensión que atraviesan el área donde se construye el sistema vial. El Sistema Vial Independencia-Abastos comenzó a construirse en agosto de 2025, con una inversión aproximada de 365 millones de pesos. La infraestructura busca mejorar las condiciones de movilidad en uno de los cruceros con mayor afluencia y saturación vehicular de Torreón.