Torreón: avanza Sistema Vial Independencia-Abastos; liberarán lateral sur el 24 de agosto

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Torreón: avanza Sistema Vial Independencia-Abastos; liberarán lateral sur el 24 de agosto
    La obra mantiene como fecha estimada de conclusión noviembre de 2026. SANDRA GÓMEZ

No se han registrado incidencias que representen un riesgo de retraso

TORREÓN, COAH.- La construcción del Sistema Vial Independencia-Abastos avanza conforme a lo proyectado y sin incidencias que representen un riesgo para su calendario, por lo que se mantiene la previsión de concluir los trabajos durante noviembre de este año, informó Miguel Algara Acosta, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado.

El funcionario estatal señaló que el progreso de la obra permitirá comenzar próximamente con la normalización gradual de la circulación vehicular en el entorno del crucero, particularmente en las zonas del bulevar Constitución y la carretera Torreón-San Pedro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/ayuntamiento-de-torreon-investigara-posibles-fraudes-inmobiliarios-solo-si-hay-denuncias-formales-mars-EK22824275

Como parte de este proceso, a partir del 24 de agosto será reabierto el carril lateral sur del bulevar Independencia, en sentido de poniente a oriente, tramo que permanece parcialmente cerrado desde el pasado 21 de julio debido a los trabajos complementarios del proyecto.

Algara Acosta explicó que la liberación de este carril tiene como propósito mejorar el flujo vehicular antes del regreso a clases, periodo en el que aumenta considerablemente la carga de tránsito en distintos puntos de Torreón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-da-la-bienvenida-a-pilotos-nacionales-e-internacionales-del-coahuila-1000-KL22833966

La reapertura será posible gracias al avance de los trabajos eléctricos requeridos para el proyecto, que incluyen la reubicación y modificación de líneas de conducción de alta tensión que atraviesan el área donde se construye el sistema vial.

El Sistema Vial Independencia-Abastos comenzó a construirse en agosto de 2025, con una inversión aproximada de 365 millones de pesos. La infraestructura busca mejorar las condiciones de movilidad en uno de los cruceros con mayor afluencia y saturación vehicular de Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses