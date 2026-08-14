Torreón da la bienvenida a pilotos nacionales e internacionales del Coahuila 1000

TORREÓN, COAH.- Pilotos nacionales e internacionales se reunieron en Torreón previo al arranque de la edición 2026 del Coahuila 1000, rally de competencia y recorrido turístico que atravesará distintos municipios del estado. La recepción oficial estuvo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el presidente de Canaco Torreón, Fidel Villanueva Tarín, quienes convivieron con los participantes durante una cena previa al banderazo de salida.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron que la travesía se ha convertido en una tradición que atrae a competidores nacionales y extranjeros, además de representar una actividad para la promoción turística de Coahuila. “Es una convivencia que resulta altamente positiva para el turismo de nuestro estado. La seguridad en Coahuila tiene un valor incalculable que el Gobierno del Estado y los 38 municipios cuidan para el bienestar de las familias y de quienes nos visitan”, señaló Riquelme Solís.

El alcalde agradeció el respaldo del Ejército Mexicano y del Mando Especial para el desarrollo del evento y deseó éxito a los pilotos que participarán en las distintas rutas. En la modalidad de competencia, el recorrido contempla el trayecto Torreón-Saltillo-Monclova, mientras que la ruta turística pasará por Torreón, Cuatro Ciénegas y Monclova. “Nos da profundo gusto ser el punto de partida de esta gran aventura que impulsa la economía y proyecta la belleza de nuestros paisajes a nivel internacional. ¡Bienvenidos a Torreón y vamos seguros!”, expresó el edil.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el evento, el Coahuila 1000 cuenta con más de 12 años de trayectoria y ha recibido a pilotos provenientes de México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, Australia y Colombia. Para el desarrollo de la edición 2026, la Administración Municipal informó que desplegó un operativo en el que participan Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, en coordinación con corporaciones estatales y federales.