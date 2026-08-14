Torreón da la bienvenida a pilotos nacionales e internacionales del Coahuila 1000

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    Torreón da la bienvenida a pilotos nacionales e internacionales del Coahuila 1000
    Pilotos nacionales e internacionales se reunieron en Torreón previo al arranque de la edición 2026 del Coahuila 1000. SANDRA GÓMEZ

La ciudad es punto de partida de las rutas de competencia y turística de la edición 2026, que recorrerán distintos municipios del estado

TORREÓN, COAH.- Pilotos nacionales e internacionales se reunieron en Torreón previo al arranque de la edición 2026 del Coahuila 1000, rally de competencia y recorrido turístico que atravesará distintos municipios del estado.

La recepción oficial estuvo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el presidente de Canaco Torreón, Fidel Villanueva Tarín, quienes convivieron con los participantes durante una cena previa al banderazo de salida.

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Durante el encuentro, las autoridades destacaron que la travesía se ha convertido en una tradición que atrae a competidores nacionales y extranjeros, además de representar una actividad para la promoción turística de Coahuila.

“Es una convivencia que resulta altamente positiva para el turismo de nuestro estado. La seguridad en Coahuila tiene un valor incalculable que el Gobierno del Estado y los 38 municipios cuidan para el bienestar de las familias y de quienes nos visitan”, señaló Riquelme Solís.

$!El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Miguel Ángel Riquelme participaron en la recepción de las tripulaciones.
El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Miguel Ángel Riquelme participaron en la recepción de las tripulaciones. SANDRA GÓMEZ

El alcalde agradeció el respaldo del Ejército Mexicano y del Mando Especial para el desarrollo del evento y deseó éxito a los pilotos que participarán en las distintas rutas.

En la modalidad de competencia, el recorrido contempla el trayecto Torreón-Saltillo-Monclova, mientras que la ruta turística pasará por Torreón, Cuatro Ciénegas y Monclova.

“Nos da profundo gusto ser el punto de partida de esta gran aventura que impulsa la economía y proyecta la belleza de nuestros paisajes a nivel internacional. ¡Bienvenidos a Torreón y vamos seguros!”, expresó el edil.

$!Autoridades municipales informaron que corporaciones de los tres órdenes de gobierno participarán en el operativo de seguridad.
Autoridades municipales informaron que corporaciones de los tres órdenes de gobierno participarán en el operativo de seguridad. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con la información proporcionada sobre el evento, el Coahuila 1000 cuenta con más de 12 años de trayectoria y ha recibido a pilotos provenientes de México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, Australia y Colombia.

Para el desarrollo de la edición 2026, la Administración Municipal informó que desplegó un operativo en el que participan Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, en coordinación con corporaciones estatales y federales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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