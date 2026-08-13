Ayuntamiento de Torreón investigará posibles fraudes inmobiliarios solo si hay denuncias formales: MARS

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    Ayuntamiento de Torreón investigará posibles fraudes inmobiliarios solo si hay denuncias formales: MARS
    Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que se actuará contra quienes resulten responsables de posibles ilícitos. CORTESÍA

Municipio revisará cualquier denuncia formal por presuntas estafas inmobiliarias y reforzará la colaboración con el Colegio de Notarios

TORREÓN, COAH.- El edil Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que la administración municipal indagará cualquier señalamiento sobre presuntas estafas en la comercialización de predios, aplicando la ley de manera estricta en caso de que existan acusaciones formales contra funcionarios públicos o particulares.

Las declaraciones del munícipe se dieron tras ser cuestionado acerca de las pesquisas que la Fiscalía estaría realizando por probables ilícitos en el sector inmobiliario, donde se presume la implicación de notarios, servidores públicos o personas ajenas al gobierno.

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“Ante cualquier denuncia formal que se presente, actuaremos con firmeza contra quienes resulten responsables”, aseveró el presidente municipal. Asimismo, reconoció que hasta esa fecha no contaba con reportes detallados sobre dichos expedientes, por lo que requirió la documentación correspondiente para su análisis.

En cuanto a su reciente sesión de trabajo con el Colegio de Notarios de Torreón, Riquelme Solís puntualizó que la junta no se centró en esos señalamientos, sino en establecer estrategias para agilizar las gestiones administrativas entre el Ayuntamiento, las notarías y el Registro Público de la Propiedad.

El mandatario detalló que en dicho encuentro se revisaron cerca de cinco puntos clave encaminados a recortar trámites y evitar la duplicidad de papelería, buscando optimizar la atención a la ciudadanía y eficientar los ingresos del municipio.

Aunado a ello, anunció que el Municipio prevé sumar esfuerzos con el gremio notarial en el marco del Mes del Testamento, así como trasladar jornadas de cotejo y certificación gratuita de documentos a sectores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, adelantó que contemplan ofrecer asistencia sin costo en la compulsa de documentos escolares de cara al reinicio de clases, destacando que la alianza con las notarías facilitará diversos procedimientos municipales, entre ellos los vinculados al área de Catastro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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