Torreón espera impacto económico positivo por el partido México vs. Ecuador

TORREÓN, COAH.–El compromiso mundialista entre México y Ecuador ha generado un clima de euforia en el sector comercial de Torreón , donde se anticipa una millonaria derrama económica gracias al aumento en el consumo de servicios turísticos, gastronómicos y de esparcimiento en la región.

Si bien las autoridades municipales no han precisado el monto total, Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo en Torreón, confirmó que el impacto será positivo, apalancado por la alta demanda de espacios públicos y privados para presenciar la transmisión del partido.

“La expectativa es alta en toda la ciudad. Los restaurantes y bares presentan reservaciones anticipadas, mientras que el Más Futbol Fest Bar del Centro de Convenciones y diversos hoteles han preparado dinámicas especiales para los aficionados”, puntualizó el funcionario.

Martínez Ávila añadió que el fenómeno trasciende lo comercial, pues el consumo se extiende a los hogares laguneros, donde las reuniones para degustar platillos tradicionales impulsarán la economía local en otros sectores.

Pablo Uribe, dirigente de la asociación ABARCCA, ratificó el optimismo, subrayando que los establecimientos anticipan un lleno total en los puntos clave de la ciudad. Zonas de alta concurrencia como Distrito Colón, Paseo Morelos, Fresno y Senderos se preparan para recibir a cientos de seguidores.