Torreón espera impacto económico positivo por el partido México vs. Ecuador
El partido entre México y Ecuador impulsa las expectativas de una importante derrama económica en Torreón, con alta ocupación en restaurantes, bares y espacios para la transmisión del encuentro
TORREÓN, COAH.–El compromiso mundialista entre México y Ecuador ha generado un clima de euforia en el sector comercial de Torreón, donde se anticipa una millonaria derrama económica gracias al aumento en el consumo de servicios turísticos, gastronómicos y de esparcimiento en la región.
Si bien las autoridades municipales no han precisado el monto total, Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo en Torreón, confirmó que el impacto será positivo, apalancado por la alta demanda de espacios públicos y privados para presenciar la transmisión del partido.
“La expectativa es alta en toda la ciudad. Los restaurantes y bares presentan reservaciones anticipadas, mientras que el Más Futbol Fest Bar del Centro de Convenciones y diversos hoteles han preparado dinámicas especiales para los aficionados”, puntualizó el funcionario.
Martínez Ávila añadió que el fenómeno trasciende lo comercial, pues el consumo se extiende a los hogares laguneros, donde las reuniones para degustar platillos tradicionales impulsarán la economía local en otros sectores.
Pablo Uribe, dirigente de la asociación ABARCCA, ratificó el optimismo, subrayando que los establecimientos anticipan un lleno total en los puntos clave de la ciudad. Zonas de alta concurrencia como Distrito Colón, Paseo Morelos, Fresno y Senderos se preparan para recibir a cientos de seguidores.
Por su parte, Rodrigo González Fernández, director del Centro de Convenciones de Torreón, confirmó que el cupo para el Más Futbol Fest Bar está prácticamente agotado.
Ante esta alta convocatoria, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha diseñado un esquema preventivo. La estrategia contempla vigilancia reforzada en el Giro Independencia y patrullajes constantes en los principales distritos gastronómicos para salvaguardar el orden público y evitar afectaciones a la infraestructura urbana ante posibles celebraciones masivas.