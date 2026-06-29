Termina la falta de agua en el ejido Gabino Vázquez de Cuatro Ciénegas con nuevo pozo

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Luego de varios meses enfrentando la incertidumbre por la falta de agua potable, las familias del ejido Gabino Vázquez, en Cuatro Ciénegas , finalmente cuentan con una solución al problema que afectaba sus actividades diarias, tras la perforación y entrega de un nuevo pozo que permitirá restablecer el servicio en la comunidad.

El desabasto comenzó después de que el pozo que abastecía al ejido colapsara, dejando a los habitantes con dificultades para acceder a un recurso indispensable. Ante esta situación, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas puso en marcha los trabajos para perforar una nueva fuente de abastecimiento y dar respuesta a una de las principales necesidades de la población.

Durante la entrega de la obra, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que garantizar el acceso al agua potable es una prioridad para su administración, al tratarse de un servicio básico que impacta directamente en la salud y calidad de vida de las familias.

“Para este gobierno municipal, el acceso al agua no es un privilegio, es un derecho. Por ello seguimos impulsando obras que fortalezcan la infraestructura hidráulica en cada comunidad, sin importar lo apartada que se encuentre”, expresó.

El edil informó, además, que el proyecto continuará con una segunda etapa que contempla la instalación de una bomba solar, lo que permitirá hacer más eficiente y sostenible la extracción y distribución del agua para beneficio de todos los habitantes del ejido.

Con esta obra, las familias de Gabino Vázquez dejan atrás meses de dificultades ocasionadas por el colapso del antiguo pozo y recuperan un servicio indispensable para sus hogares, mientras el municipio continúa impulsando acciones para atender las necesidades más apremiantes de las comunidades rurales.