Saltillo: ‘Ser enfermera o enfermero es un tatuaje que llevas para toda la vida’

La enfermería en México vive un punto de inflexión. Así lo afirmó la Mtra. Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la Coordinación de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al sostener que la profesión ha entrado en una nueva era caracterizada por mayor visibilidad, reconocimiento institucional y participación activa en la toma de decisiones dentro del sistema de salud.

“Hoy la enfermería en México y en el mundo está tomando un rumbo diferente. Estamos en una nueva era porque somos visibles, estamos demostrando las contribuciones que podemos hacer al sistema de salud, como los cuidados especializados, los cuidados específicos y también, muy próximamente, la prescripción de medicamentos por parte del personal de Enfermería”, subrayó.

Para Zepeda Arias, la enfermería va más allá de una ocupación profesional: es una convicción de vida. “Ser enfermera o enfermero es un tatuaje que llevas para toda la vida. Es una disciplina hermosa que enseña a cuidar, a entender la vida y a darle valor al ser humano”, expresó, al convocar al gremio a sobrepasar expectativas y ejercer su vocación con compromiso y orgullo.

Conocida a nivel nacional como “la jefa Fabiana”, Zepeda Arias se convirtió en un referente durante la pandemia de COVID-19, cuando alzó la voz para denunciar las agresiones contra el personal de salud y defender la dignidad de la enfermería. “Agredir a mi gremio es vulnerar una fuerza laboral que tiene mucho que hacer. Las enfermeras y los enfermeros fueron quienes más contribuyeron a que las personas recuperaran su salud o tuvieran una muerte digna”, recordó.

De cara al futuro, delineó una visión centrada en el desarrollo pleno del personal de enfermería, con salarios dignos, espacios laborales libres de violencia y la ruptura de los llamados “techos de cristal”, al tratarse de un gremio integrado mayoritariamente por mujeres. “Seguro lo vamos a lograr”, afirmó.

Su liderazgo, señaló, se sustenta en valores innegociables como la lealtad, la honestidad, el respeto y la confidencialidad, principios que guían su actuar profesional y personal. “Cuando no sepas qué hacer, haz lo correcto, a pesar de ti”, compartió como máxima.

“Ser jefa de un gremio tan grande de enfermería para mí significa una enorme responsabilidad y compromiso: tener la fortaleza, el conocimiento y el ímpetu necesarios para que mis colegas crean que la Enfermería puede salir adelante y ser lo que queramos ser”, enfatizó.

La trayectoria de la Mtra. Fabiana Maribel Zepeda Arias refleja el espíritu de servicio que distingue al IMSS: una vocación que transforma los retos en oportunidades y que ha inspirado a miles de profesionales a dignificar el cuidado como el corazón del sistema de salud.