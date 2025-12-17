Torreón mantendrá operativos de seguridad tras saldo blanco en fiestas guadalupanas

Luego del saldo blanco registrado durante las fiestas guadalupanas, que reunieron a cerca de 200 mil personas, el Ayuntamiento de Torreón anunció el reforzamiento de los operativos de seguridad y vialidad para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con el fin de garantizar la paz social durante el cierre de 2025.

Durante la reunión semanal de seguridad, el comisario Alfredo Flores Originales, en representación del alcalde Román Cepeda, instruyó a las corporaciones de los tres niveles de gobierno a mantener una presencia constante en toda la ciudad, tanto en labores de vigilancia como de prevención.

En el balance presentado, la Policía Municipal reportó una disminución en delitos de alto impacto, con cuatro casos de robo a casa habitación y dos robos de vehículo, mientras que el robo a transeúnte se mantuvo en cero durante el periodo evaluado.

Como parte de las acciones preventivas, se informó que el operativo “Pirotecnia”, coordinado con el Ejército Mexicano, se intensificará durante todo diciembre, con recorridos nocturnos para inhibir la venta y uso ilegal de artefactos explosivos.

Por su parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad indicó que continuará con labores de proximidad, pero también con la aplicación estricta del reglamento contra infracciones que representan un riesgo, como el exceso de velocidad y los cambios intempestivos de carril, principales causas de accidentes en esta temporada.

En materia de movilidad, las autoridades recordaron que se llevan a cabo mesas de trabajo con operadores del transporte intermunicipal para fortalecer la seguridad del servicio público.

Asimismo, la Dirección de Inspección y Verificación mantiene la atención a reportes ciudadanos relacionados con vehículos chatarra y obstrucción de vialidades, a través del sistema 073.