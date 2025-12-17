Torreón: ‘Luces de Esperanza’ iluminará 26 ciudades en memoria de desaparecidos

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    Torreón: ‘Luces de Esperanza’ iluminará 26 ciudades en memoria de desaparecidos
    Familias y colectivos encenderán veladoras en espacios públicos como símbolo de memoria y exigencia de justicia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Colectivos de familias buscadoras realizarán una jornada nacional este 19 de diciembre para visibilizar la crisis de desapariciones en México

TORREÓN, COAH.- Colectivos de familias buscadoras llevarán a cabo este 19 de diciembre la jornada nacional “Luces de Esperanza”, una movilización simultánea que se desarrollará en 26 ciudades de 14 estados del país con el objetivo de visibilizar la crisis de desapariciones en México y exigir acciones que permitan avanzar hacia una paz duradera.

La actividad consiste en concentraciones pacíficas en espacios públicos, donde las y los participantes encenderán veladoras y colocarán fotografías de personas desaparecidas como un acto simbólico de memoria, exigencia y esperanza.

De acuerdo con los organizadores, la jornada se articula en torno a tres ejes principales: fortalecer la unión entre los distintos colectivos de búsqueda, sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de atender la problemática de las desapariciones y representar el anhelo de que el año 2026 sea un periodo de reencuentros para las familias.

$!La iniciativa pretende visibilizar la problemática de las desapariciones y exigir una paz duradera en México.
La iniciativa pretende visibilizar la problemática de las desapariciones y exigir una paz duradera en México. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En el caso de Torreón, la convocatoria está programada para este viernes a las 17:00 horas en el kiosco de la Plaza de Armas, donde se espera la participación de familiares, colectivos y ciudadanía solidaria.

Asimismo, se extendió la invitación a quienes no puedan acudir de manera presencial por motivos de seguridad o distancia, para que se sumen desde sus hogares encendiendo una luz y compartiendo una imagen en redes sociales, como parte de la exigencia nacional por verdad, justicia y paz.

Temas


Búsqueda
Campañas
Desaparecidas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

