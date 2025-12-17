Torreón: ‘Luces de Esperanza’ iluminará 26 ciudades en memoria de desaparecidos

TORREÓN, COAH.- Colectivos de familias buscadoras llevarán a cabo este 19 de diciembre la jornada nacional “Luces de Esperanza”, una movilización simultánea que se desarrollará en 26 ciudades de 14 estados del país con el objetivo de visibilizar la crisis de desapariciones en México y exigir acciones que permitan avanzar hacia una paz duradera.

La actividad consiste en concentraciones pacíficas en espacios públicos, donde las y los participantes encenderán veladoras y colocarán fotografías de personas desaparecidas como un acto simbólico de memoria, exigencia y esperanza.

De acuerdo con los organizadores, la jornada se articula en torno a tres ejes principales: fortalecer la unión entre los distintos colectivos de búsqueda, sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de atender la problemática de las desapariciones y representar el anhelo de que el año 2026 sea un periodo de reencuentros para las familias.