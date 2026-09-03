Torreón: moderniza SIMV semáforos en 30 cruceros; instala 49 luces LED
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La dependencia informó que los trabajos continuarán de manera paulatina en vialidades con mayor carga vehicular
TORREÓN, COAH.- El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón concluyó trabajos de modernización de la infraestructura semafórica en 30 cruceros de la ciudad, donde fueron instaladas o sustituidas 49 luces LED.
De acuerdo con la dependencia municipal, la intervención comprendió luces en los tres colores de los semáforos —rojo, ámbar y verde—, con el objetivo de mejorar su visibilidad para automovilistas y peatones, principalmente en zonas de alta circulación.
El director del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, informó que además de la sustitución de luces se realizaron adecuaciones técnicas en algunos de los puntos intervenidos.
Entre estos trabajos se encuentra la instalación de 22 metros de cable calibre 12 en el crucero del bulevar Diagonal Reforma y la calzada Juambelz, como parte del mantenimiento efectuado a los dispositivos de control de tránsito.
Fernández Hernández adelantó que las intervenciones continuarán de manera paulatina y señaló que se dará prioridad a las vialidades que registran una mayor carga vehicular.
Entre las arterias contempladas para la siguiente etapa se encuentran el bulevar Diagonal Reforma, el periférico Raúl López Sánchez, el bulevar Mieleras y la calzada Cuauhtémoc.
Los trabajos también abarcarán las avenidas Juárez e Hidalgo, así como el bulevar Constitución, de acuerdo con la programación dada a conocer por el SIMV.
La dependencia señaló que la modernización y el mantenimiento de los dispositivos buscan mejorar la visibilidad de la señalización y las condiciones de circulación en las principales vialidades de Torreón.