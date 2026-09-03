Torreón: moderniza SIMV semáforos en 30 cruceros; instala 49 luces LED

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Coahuila
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    Torreón: moderniza SIMV semáforos en 30 cruceros; instala 49 luces LED
    Personal de la dependencia realizó además adecuaciones técnicas en la infraestructura semafórica de distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

La dependencia informó que los trabajos continuarán de manera paulatina en vialidades con mayor carga vehicular

TORREÓN, COAH.- El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón concluyó trabajos de modernización de la infraestructura semafórica en 30 cruceros de la ciudad, donde fueron instaladas o sustituidas 49 luces LED.

De acuerdo con la dependencia municipal, la intervención comprendió luces en los tres colores de los semáforos —rojo, ámbar y verde—, con el objetivo de mejorar su visibilidad para automovilistas y peatones, principalmente en zonas de alta circulación.

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El director del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, informó que además de la sustitución de luces se realizaron adecuaciones técnicas en algunos de los puntos intervenidos.

Entre estos trabajos se encuentra la instalación de 22 metros de cable calibre 12 en el crucero del bulevar Diagonal Reforma y la calzada Juambelz, como parte del mantenimiento efectuado a los dispositivos de control de tránsito.

$!El SIMV concluyó la instalación y sustitución de luces LED en semáforos ubicados en diferentes cruceros de Torreón.
El SIMV concluyó la instalación y sustitución de luces LED en semáforos ubicados en diferentes cruceros de Torreón. CORTESÍA

Fernández Hernández adelantó que las intervenciones continuarán de manera paulatina y señaló que se dará prioridad a las vialidades que registran una mayor carga vehicular.

Entre las arterias contempladas para la siguiente etapa se encuentran el bulevar Diagonal Reforma, el periférico Raúl López Sánchez, el bulevar Mieleras y la calzada Cuauhtémoc.

$!El SIMV informó que las labores de modernización continuarán en vialidades con mayor carga vehicular de Torreón.
El SIMV informó que las labores de modernización continuarán en vialidades con mayor carga vehicular de Torreón. CORTESÍA

Los trabajos también abarcarán las avenidas Juárez e Hidalgo, así como el bulevar Constitución, de acuerdo con la programación dada a conocer por el SIMV.

La dependencia señaló que la modernización y el mantenimiento de los dispositivos buscan mejorar la visibilidad de la señalización y las condiciones de circulación en las principales vialidades de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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