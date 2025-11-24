Torreón presenta diagnóstico inicial para transformar Paseo Morelos

Coahuila
/ 24 noviembre 2025
    Torreón presenta diagnóstico inicial para transformar Paseo Morelos
    Personal del IMPLAN expuso los lineamientos generales del proyecto a diversas áreas municipales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Dependencias municipales conocieron el diagnóstico y las primeras acciones para renovar el corredor histórico del Centro de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer y socializar el proyecto de Regeneración Paseo Morelos, este lunes inició la primera audiencia informativa dirigida a diversas dependencias municipales, donde se presentó el diagnóstico general y las acciones contempladas para impulsar la renovación de este corredor histórico.

La exposición estuvo a cargo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) Torreón, la Dirección General de Obras Públicas y el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (CACLAC).

TE PUEDE INTERESAR: Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón

Eduardo Terrazas Ramos, director del IMPLAN, destacó que el objetivo es sumar ideas, vinculación técnica y coordinación institucional para consolidar el proyecto.

A la presentación asistieron áreas operativas y estratégicas como Movilidad Urbana, Medio Ambiente, Servicios Públicos, el Instituto Municipal de Cultura y Educación, Ordenamiento Territorial, Centro Histórico, SIMAS, Protección Civil y Bomberos, entre otras.

Terrazas Ramos explicó que estas audiencias buscan que cada dependencia conozca el proyecto, identifique áreas de colaboración y defina cómo aportar desde sus funciones. Agregó que estas reuniones fomentan el sentido de apropiación del proyecto, permiten la colaboración con el sector privado en tareas específicas y fortalecen la difusión de información clara hacia la ciudadanía.

El proyecto, señaló, da continuidad a las líneas de acción de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, en materia de movilidad, ordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos.

Durante la exposición, el personal del IMPLAN detalló que la propuesta incluye acciones como impulso al turismo cultural, rehabilitación de inmuebles para usos educativos, creación de andadores comerciales, instalación de mercados temporales de artesanías y antigüedades, mobiliario urbano con identidad local, mejoramiento de fachadas, ampliación del alumbrado público, jardines de lluvia y mecanismos de participación ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Capacitarán a empleados municipales en manejo integral del arbolado urbano en Torreón

Por su parte, Mario Alberto Talamás, presidente del CACLAC, subrayó la importancia del trabajo coordinado entre todas las dependencias. Informó que se plantea iniciar los trabajos en el tramo de Paseo Morelos comprendido entre Zaragoza y Rodríguez, así como integrar mobiliario homogéneo en calles aledañas como Valdez Carrillo, Cepeda y avenida Juárez, conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico.

Temas


Urbanismo
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Implan

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno