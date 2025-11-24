Torreón presenta diagnóstico inicial para transformar Paseo Morelos

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer y socializar el proyecto de Regeneración Paseo Morelos, este lunes inició la primera audiencia informativa dirigida a diversas dependencias municipales, donde se presentó el diagnóstico general y las acciones contempladas para impulsar la renovación de este corredor histórico.

La exposición estuvo a cargo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) Torreón, la Dirección General de Obras Públicas y el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (CACLAC).

Eduardo Terrazas Ramos, director del IMPLAN, destacó que el objetivo es sumar ideas, vinculación técnica y coordinación institucional para consolidar el proyecto.

A la presentación asistieron áreas operativas y estratégicas como Movilidad Urbana, Medio Ambiente, Servicios Públicos, el Instituto Municipal de Cultura y Educación, Ordenamiento Territorial, Centro Histórico, SIMAS, Protección Civil y Bomberos, entre otras.

Terrazas Ramos explicó que estas audiencias buscan que cada dependencia conozca el proyecto, identifique áreas de colaboración y defina cómo aportar desde sus funciones. Agregó que estas reuniones fomentan el sentido de apropiación del proyecto, permiten la colaboración con el sector privado en tareas específicas y fortalecen la difusión de información clara hacia la ciudadanía.

El proyecto, señaló, da continuidad a las líneas de acción de la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, en materia de movilidad, ordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos.

Durante la exposición, el personal del IMPLAN detalló que la propuesta incluye acciones como impulso al turismo cultural, rehabilitación de inmuebles para usos educativos, creación de andadores comerciales, instalación de mercados temporales de artesanías y antigüedades, mobiliario urbano con identidad local, mejoramiento de fachadas, ampliación del alumbrado público, jardines de lluvia y mecanismos de participación ciudadana.

Por su parte, Mario Alberto Talamás, presidente del CACLAC, subrayó la importancia del trabajo coordinado entre todas las dependencias. Informó que se plantea iniciar los trabajos en el tramo de Paseo Morelos comprendido entre Zaragoza y Rodríguez, así como integrar mobiliario homogéneo en calles aledañas como Valdez Carrillo, Cepeda y avenida Juárez, conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico.