Capacitarán a empleados municipales en manejo integral del arbolado urbano en Torreón

Torreón
/ 24 noviembre 2025
    Capacitarán a empleados municipales en manejo integral del arbolado urbano en Torreón
    La capacitación busca fortalecer las buenas prácticas en el cuidado del arbolado urbano de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Dirección de Medio Ambiente coordina un curso especializado para mejorar el cuidado del arbolado urbano

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal realizará este 27 de noviembre una capacitación especializada en “Manejo integral del arbolado urbano”, dirigida a personal municipal y a ciudadanos interesados en el cuidado de las áreas verdes.

La actividad es organizada por la Dirección General de Medio Ambiente, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED y la empresa Garden Solutions.

Marcelo Sánchez Adame, titular de Medio Ambiente, señaló que el objetivo es fortalecer los conocimientos y las buenas prácticas en el manejo del arbolado que forma parte del paisaje urbano de Torreón.

El curso incluirá contenidos sobre el marco legal vigente, medidas de seguridad para el uso de herramientas, empleo correcto de equipo especializado, identificación de plagas y enfermedades, así como las técnicas adecuadas de poda.

La capacitación se realizará de 09:00 a 13:30 horas en las instalaciones del Museo Regional de la Laguna, ubicado en el Bosque Venustiano Carranza.

Al finalizar, los participantes recibirán una constancia DC-3 con valor curricular, avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Sánchez Adame destacó que estas acciones responden a los objetivos de la administración del alcalde Román Cepeda, enfocada en mejorar los procesos de cuidado del arbolado urbano, proteger la flora local y garantizar la seguridad del personal que realiza estas labores.

