Torreón refuerza bacheo en calles con 11 cuadrillas tras recientes lluvias

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    Torreón refuerza bacheo en calles con 11 cuadrillas tras recientes lluvias
    Personal municipal realizó recorridos de inspección para identificar los daños y determinar las vialidades que requieren atención. CORTESÍA

Las lluvias aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, principalmente en zonas con acumulación de humedad y alto flujo vehicular

TORREÓN, COAH.- La reparación de los daños provocados por las recientes lluvias en la infraestructura vial se convirtió en una de las prioridades del Ayuntamiento de Torreón, que amplió el operativo de bacheo para atender los puntos más deteriorados de la ciudad.

Como parte de esta estrategia, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) dispondrá de 11 cuadrillas que trabajarán en doble turno, con el objetivo de incrementar el número de calles atendidas y reducir los tiempos de respuesta a los reportes ciudadanos.

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El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que las precipitaciones aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, principalmente en zonas donde se registró acumulación de humedad y existe un flujo constante de vehículos.

Ante las condiciones climáticas, en algunos sectores fue necesario restringir parcial o totalmente la circulación para prevenir riesgos.

Una vez que disminuyeron las lluvias, personal municipal realizó recorridos para identificar los daños y elaborar un diagnóstico de las vialidades que requieren intervención.

Entre los puntos identificados se encuentran los bulevares El Tajito, Constitución e Independencia, así como Francisco Sarabia y las calzadas Ávila Camacho, Abastos y Lázaro Cárdenas. También se reportaron afectaciones en Diagonal Las Fuentes.

$!El alcalde Riquelme amplió el operativo de bacheo para reparar los daños ocasionados por las recientes lluvias.
El alcalde Riquelme amplió el operativo de bacheo para reparar los daños ocasionados por las recientes lluvias. CORTESÍA

El operativo de revisión incluyó además el Nudo Mixteco, el bulevar Centenario y el Periférico Raúl López Sánchez, así como las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza, entre otros sectores de Torreón.

De acuerdo con el alcalde, la ampliación de los horarios de trabajo permitirá distribuir las cuadrillas en distintos puntos de la ciudad y mantener una atención constante a los daños, además de contar con mayor capacidad operativa ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

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Las jornadas fueron reorganizadas con base en los resultados de las inspecciones realizadas en colonias, vialidades y ejidos, dando prioridad a los sitios donde las lluvias ocasionaron mayores afectaciones.

El Gobierno Municipal exhortó a los habitantes a continuar utilizando los canales de reporte para informar sobre la presencia de baches y otros daños en las calles, ya que estos avisos serán considerados en la programación de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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