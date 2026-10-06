Torreón refuerza bacheo en calles con 11 cuadrillas tras recientes lluvias

TORREÓN, COAH.- La reparación de los daños provocados por las recientes lluvias en la infraestructura vial se convirtió en una de las prioridades del Ayuntamiento de Torreón, que amplió el operativo de bacheo para atender los puntos más deteriorados de la ciudad. Como parte de esta estrategia, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) dispondrá de 11 cuadrillas que trabajarán en doble turno, con el objetivo de incrementar el número de calles atendidas y reducir los tiempos de respuesta a los reportes ciudadanos.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que las precipitaciones aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, principalmente en zonas donde se registró acumulación de humedad y existe un flujo constante de vehículos. Ante las condiciones climáticas, en algunos sectores fue necesario restringir parcial o totalmente la circulación para prevenir riesgos. Una vez que disminuyeron las lluvias, personal municipal realizó recorridos para identificar los daños y elaborar un diagnóstico de las vialidades que requieren intervención. Entre los puntos identificados se encuentran los bulevares El Tajito, Constitución e Independencia, así como Francisco Sarabia y las calzadas Ávila Camacho, Abastos y Lázaro Cárdenas. También se reportaron afectaciones en Diagonal Las Fuentes.

El operativo de revisión incluyó además el Nudo Mixteco, el bulevar Centenario y el Periférico Raúl López Sánchez, así como las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza, entre otros sectores de Torreón. De acuerdo con el alcalde, la ampliación de los horarios de trabajo permitirá distribuir las cuadrillas en distintos puntos de la ciudad y mantener una atención constante a los daños, además de contar con mayor capacidad operativa ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Las jornadas fueron reorganizadas con base en los resultados de las inspecciones realizadas en colonias, vialidades y ejidos, dando prioridad a los sitios donde las lluvias ocasionaron mayores afectaciones. El Gobierno Municipal exhortó a los habitantes a continuar utilizando los canales de reporte para informar sobre la presencia de baches y otros daños en las calles, ya que estos avisos serán considerados en la programación de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial.

Temas

Calles Tormentas

Localizaciones

Coahuila Torreón

