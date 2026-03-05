Torreón: Refuerzan vigilancia en Facultad de Enfermería de la UAdeC tras reporte de amenaza en redes

TORREÓN, COAH.- La alerta por posibles actos violentos en instituciones educativas de La Laguna suma un tercer episodio esta semana.

En esta ocasión, una supuesta amenaza de tiroteo difundida en plataformas digitales movilizó a las corporaciones de seguridad y directivos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Torreón.

Tras detectar los mensajes el miércoles 4 de marzo, este jueves se implementó un dispositivo de seguridad perimetral a cargo de la Policía Municipal.

El coordinador del plantel, Omar Rojas Zapata, confirmó que el resguardo se extenderá al viernes 6 de marzo, incorporando unidades caninas especializadas en la detección de artefactos peligrosos y sustancias ilícitas.

Para fortalecer la estrategia, este jueves se realizó una mesa de trabajo con el Grupo de Reacción Torreón, la Agencia de Investigación Criminal y Protección Civil.

Entre los acuerdos alcanzados con el consejo directivo y docentes, destacan la restricción de estacionamientos y la implementación de revisiones corporales preventivas para salvaguardar a la comunidad estudiantil.