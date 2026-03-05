Torreón: Refuerzan vigilancia en Facultad de Enfermería de la UAdeC tras reporte de amenaza en redes

Coahuila
/ 5 marzo 2026
    Torreón: Refuerzan vigilancia en Facultad de Enfermería de la UAdeC tras reporte de amenaza en redes
    En la mesa de trabajo con el Grupo de Reacción Torreón, la Agencia de Investigación Criminal y Protección Civil se acordó que el resguardo permanecerá hasta este viernes. SANDRA GÓMEZ

Incorporan unidades caninas especializadas en la detección de artefactos peligrosos

TORREÓN, COAH.- La alerta por posibles actos violentos en instituciones educativas de La Laguna suma un tercer episodio esta semana.

En esta ocasión, una supuesta amenaza de tiroteo difundida en plataformas digitales movilizó a las corporaciones de seguridad y directivos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Torreón.

Tras detectar los mensajes el miércoles 4 de marzo, este jueves se implementó un dispositivo de seguridad perimetral a cargo de la Policía Municipal.

El coordinador del plantel, Omar Rojas Zapata, confirmó que el resguardo se extenderá al viernes 6 de marzo, incorporando unidades caninas especializadas en la detección de artefactos peligrosos y sustancias ilícitas.

Para fortalecer la estrategia, este jueves se realizó una mesa de trabajo con el Grupo de Reacción Torreón, la Agencia de Investigación Criminal y Protección Civil.

Entre los acuerdos alcanzados con el consejo directivo y docentes, destacan la restricción de estacionamientos y la implementación de revisiones corporales preventivas para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

