Negocia Canirac Laguna implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas en el sector restaurantero

TORREÓN, COAH.- La jornada laboral de 40 horas es una reforma que está en proceso, y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna ha negociado para que el sector restaurantero sea uno de los último s en implementarla, dada su naturaleza operativa particular y alta demanda de personal.

Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Canirac Laguna, informó que, partiendo de que su aplicación es gradual y escalonada para no afectar las operaciones, el organismo empresarial está proponiendo cálculos por hora trabajada y un análisis de incentivos fiscales para adaptarse a la ley que reducirá de 48 a 40 horas semanales de forma progresiva a partir de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece policía de Torreón resguardo en el traslado de grandes sumas para el pago de aguinaldos

Enfatizó que esto obedece a la importancia de preservar la continuidad de los servicios y evitar impactos negativos en el empleo dentro del sector gastronómico.

Los establecimientos afiliados a la Canirac están comprometidos a cumplir con el incremento al salario mínimo decretado por las autoridades mexicanas, recordando que esta acción es una obligación legal para todos los empleadores del país, comentó.

El liderazgo del sector restaurantero considera que estas modificaciones a la ley laboral deben acompañarse de apoyo gubernamental y estrategias de adaptación para garantizar la protección del empleo y la viabilidad económica de los negocios.

Partiendo de una aplicación gradual y escalonada, no va a afectar la operación de los restaurantes, estimó el entrevistado.