Negocia Canirac Laguna implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas en el sector restaurantero

Torreón
/ 8 diciembre 2025
    Negocia Canirac Laguna implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas en el sector restaurantero
    Eduardo Nieto Mendoza, presidente de Canirac Laguna, explicó que la propuesta incluye análisis de incentivos fiscales para facilitar la transición a la nueva jornada laboral. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Eduardo Nieto Mendoza, enfatizó que esto obedece a la importancia de preservar la continuidad de los servicios y evitar impactos negativos en el empleo dentro del sector

TORREÓN, COAH.- La jornada laboral de 40 horas es una reforma que está en proceso, y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna ha negociado para que el sector restaurantero sea uno de los último s en implementarla, dada su naturaleza operativa particular y alta demanda de personal.

Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Canirac Laguna, informó que, partiendo de que su aplicación es gradual y escalonada para no afectar las operaciones, el organismo empresarial está proponiendo cálculos por hora trabajada y un análisis de incentivos fiscales para adaptarse a la ley que reducirá de 48 a 40 horas semanales de forma progresiva a partir de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece policía de Torreón resguardo en el traslado de grandes sumas para el pago de aguinaldos

Enfatizó que esto obedece a la importancia de preservar la continuidad de los servicios y evitar impactos negativos en el empleo dentro del sector gastronómico.

Los establecimientos afiliados a la Canirac están comprometidos a cumplir con el incremento al salario mínimo decretado por las autoridades mexicanas, recordando que esta acción es una obligación legal para todos los empleadores del país, comentó.

El liderazgo del sector restaurantero considera que estas modificaciones a la ley laboral deben acompañarse de apoyo gubernamental y estrategias de adaptación para garantizar la protección del empleo y la viabilidad económica de los negocios.

Partiendo de una aplicación gradual y escalonada, no va a afectar la operación de los restaurantes, estimó el entrevistado.

Temas


Restaurantes
empleos
jornada laboral

Localizaciones


Torreón
Región Laguna

Organizaciones


Canirac

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos