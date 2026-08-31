16 años después, familia sigue buscando a Noé Soto en Torreón

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    16 años después, familia sigue buscando a Noé Soto en Torreón
    La familia de Noé Soto lleva 16 años esperando noticias sobre su paradero. ARCHIVO

Rocío tenía cuatro años cuando su padre desapareció; hoy, a los 20, continúa buscándolo junto con su familia

TORREÓN, COAH.- Con una playera que lleva el rostro de su padre y la frase “Te sigo buscando”, Rocío Soto Tapia volvió este domingo al Paseo Colón para mantener viva una búsqueda que comenzó cuando apenas tenía cuatro años.

Su padre, Noé Soto Barrios, desapareció el 1 de febrero de 2010, cuando tenía 28 años. El mecánico salió de su casa en la colonia Aviación para atender un servicio y nunca regresó. Viajaba en un Tsuru azul marino y llevaba consigo sus herramientas y gasolina.

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Desde entonces, su familia no ha dejado de buscar respuestas. Rocío, quien hoy tiene 20 años, creció con la ausencia de su padre y ahora participa junto con su familia en marchas y acciones para exigir información sobre su paradero.

María de Jesús Barrios, madre de Noé, recordó que cuando Rocío era niña preguntaba constantemente por él y aseguraba haberlo visto. Con el tiempo comprendió que estaba desaparecido y se sumó a la búsqueda.

“Queremos una noticia de él, si se lo llevaron, dónde quedó. Él sigue vivo en nuestros corazones”, expresó la familia.

A 16 años de la desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Coahuila mantiene activa su ficha y continúa con las acciones de difusión del caso.

La familia pidió que cualquier persona con información sobre Noé se comunique al 844 114 0386 o mediante las redes sociales de la Comisión.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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