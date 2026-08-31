Christian González, el docente que convirtió las calles en aulas y ahora atiende 600 escuelas rurales de la Región Laguna

Desde julio de 2024, González Luna está al frente de la Supervisión de Escuelas Rurales de La Laguna, área dependiente de la Secretaría de Educación de Coahuila, responsabilidad para la que fue invitado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

TORREÓN, COAH.- De recorrer comunidades con un altavoz para mantener las clases durante la pandemia a supervisar las condiciones de cientos de planteles rurales, el profesor Christian Omar González Luna ha construido una trayectoria marcada por la cercanía con sus alumnos y el compromiso con la educación en las comunidades de La Laguna.

Aquella estrategia le valió reconocimiento por parte de la comunidad educativa y posteriormente, en 2023, recibió la Presea al Mérito Magisterial, junto con otros cinco docentes y directivos de Coahuila.

El trabajo de González Luna ha trascendido incluso las fronteras de Coahuila. Durante la pandemia de COVID-19 se hizo conocido por utilizar altavoces para llevar contenidos educativos a estudiantes de comunidades rurales de Francisco I. Madero, utilizando su propio vehículo como herramienta para mantener el contacto con sus alumnos cuando las clases presenciales estaban suspendidas.

Su nueva encomienda no significó abandonar las aulas ni la labor docente que ha caracterizado su trayectoria. Por el contrario, el profesor ha continuado combinando su actividad educativa con las funciones de supervisión en una de las zonas que representa mayores retos por la dispersión de las comunidades y las necesidades particulares de sus planteles.

Su compromiso con la enseñanza también lo llevó a protagonizar una peculiar forma de acercar el folclor a sus estudiantes: en una de sus actividades educativas utilizó una falda para enseñarles baile folclórico, una acción que se volvió ampliamente conocida y reflejó su particular manera de involucrarse con sus alumnos.

Ahora, desde la Supervisión de Escuelas Rurales de la Región Laguna, el docente recorre comunidades de San Pedro, Francisco I. Madero, Viesca y Matamoros, municipios que conforman su zona de atención y en los que se concentran cerca de 600 escuelas.

Durante los últimos cuatro meses, estas visitas han permitido identificar y atender necesidades relacionadas con infraestructura, movilidad y servicios básicos, entre ellos el suministro de agua y electricidad, así como las condiciones de ventilación de los espacios educativos.

La dimensión del territorio y el número de planteles representan uno de los principales desafíos para la supervisión. Sin embargo, González Luna señala que no todos los casos requieren intervenciones de gran escala, pues existen escuelas donde las necesidades pueden solucionarse de manera inmediata.

Entre los problemas más recurrentes se encuentran situaciones relacionadas con el suministro de agua o energía eléctrica, que pueden ser atendidas con acciones puntuales para evitar que afecten el desarrollo de las actividades académicas.

La experiencia que adquirió como docente frente a grupo le permite ahora conocer de primera mano las condiciones que enfrentan maestros y estudiantes en las comunidades rurales, mientras que su nueva responsabilidad le da la posibilidad de gestionar soluciones para las necesidades que se presentan en los planteles.

En estos días, compartió en sus redes sociales una publicación de cuando usaba su perifoneo y comenta que algunos de los jovencitos que aprecen en el video han logrado sobresalir: “Lo que más me da gusto es que algunos de los alumnos que aparecen uno estudia para maestro de Educación Física. Y una de ellas entrará a estudiar para maestra”.

Así, aquel profesor que durante la pandemia convirtió su vehículo y un altavoz en una herramienta para mantener vivas las clases, ahora recorre la Región Laguna desde una nueva posición, con la tarea de supervisar y atender las necesidades de cientos de escuelas rurales.