30 ciudadanos de Torreón inician bachillerato en el Centro de Justicia Municipal

Torreón
/ 14 febrero 2026
    El programa de preparatoria abierta del Centro de Justicia Municipal busca que personas con faltas administrativas y público general mejoren sus condiciones de vida mediante el estudio. CORTESÍA

El Centro puso en marcha su sexto grupo de preparatoria abierta, un programa que combina la justicia cívica con la formación académica

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por transformar la sanción en oportunidad y el rezago en superación, el Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón anunció formalmente el inicio de su sexta generación de preparatoria abierta. Este programa, diseñado bajo un esquema de inclusión, está dirigido tanto al público en general como a personas que han sido detenidas por faltas administrativas.

La directora del CJM, Martha Rodríguez Romero, destacó que esta iniciativa es un pilar fundamental de la justicia cívica en la ciudad. El objetivo central es proporcionar herramientas de desarrollo profesional a quienes, por diversas circunstancias, se vieron obligados a interrumpir su formación académica en el pasado.

Para esta nueva etapa, un grupo de 30 estudiantes se ha comprometido a cursar un plan de estudios intensivo que consta de 28 módulos. Se estima que, tras un periodo de ocho meses de preparación constante, los participantes podrán obtener su certificado de nivel medio superior.

Al concluir sus estudios, los egresados no solo alcanzan una meta personal, sino que también acceden a mejores oportunidades laborales. CORTESÍA

“La decisión de superarse representa un paso significativo no solo para los alumnos, sino también para sus familias”, afirmó Rodríguez Romero, subrayando el impacto social que genera la educación en el núcleo familiar.

Este proyecto se alinea con las políticas públicas de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, las cuales priorizan la prevención social y el fortalecimiento del capital humano. Al concluir sus estudios, los egresados no solo alcanzan una meta personal, sino que también acceden a mejores oportunidades laborales y a un crecimiento económico que beneficia directamente a la comunidad.

Con la implementación de este sexto grupo, Torreón reafirma su compromiso con la creación de una sociedad más preparada y con menores índices de reincidencia, utilizando la educación como la llave maestra para la reinserción social.

