30 ciudadanos de Torreón inician bachillerato en el Centro de Justicia Municipal

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por transformar la sanción en oportunidad y el rezago en superación, el Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón anunció formalmente el inicio de su sexta generación de preparatoria abierta. Este programa, diseñado bajo un esquema de inclusión, está dirigido tanto al público en general como a personas que han sido detenidas por faltas administrativas.

La directora del CJM, Martha Rodríguez Romero, destacó que esta iniciativa es un pilar fundamental de la justicia cívica en la ciudad. El objetivo central es proporcionar herramientas de desarrollo profesional a quienes, por diversas circunstancias, se vieron obligados a interrumpir su formación académica en el pasado.

Para esta nueva etapa, un grupo de 30 estudiantes se ha comprometido a cursar un plan de estudios intensivo que consta de 28 módulos. Se estima que, tras un periodo de ocho meses de preparación constante, los participantes podrán obtener su certificado de nivel medio superior.