A más de dos meses de su desaparición, familia de José Gabriel no cesa su búsqueda en Torreón

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    A más de dos meses de su desaparición, familia de José Gabriel no cesa su búsqueda en Torreón
    José Gabriel fue visto por última vez el pasado 2 de junio; desde entonces, su familia ha participado en distintos rastreos para tratar de localizarlo. CORTESÍA

El joven de 21 años fue visto por última vez el 2 de junio, después de acudir a trabajar a una gasolinera del bulevar Constitución

Torreón, Coahuila.- A más de 60 días sin noticias sobre su paradero, la familia de José Gabriel, de 21 años, continúa con su búsqueda y pide el apoyo de la ciudadanía para esclarecer qué ocurrió después de que salió de su trabajo, en Torreón.

El último registro del joven data del 2 de junio, en una gasolinera ubicada sobre el bulevar Constitución y la calle Mónaco. Videos de seguridad lo muestran dentro del establecimiento, donde, según lo expuesto por su familia, comenzó a presentar un malestar físico, ingresó a un área de oficinas y posteriormente se tendió en el suelo.

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De acuerdo con sus familiares, más tarde se le habría indicado que se dirigiera a su vivienda para descansar; sin embargo, José Gabriel nunca llegó a su destino.

A partir de ese momento, sus familiares han mantenido una búsqueda para reconstruir sus últimos pasos y determinar qué ocurrió tras abandonar la estación de servicio. Diversas corporaciones y grupos civiles han realizado rastreos en distintos sectores de Torreón y la Comarca Lagunera, incluidos canales de riego y zonas donde, según la información proporcionada por la familia, se detectó por última vez la señal de su teléfono celular.

A pesar de los operativos, el paradero de José Gabriel continúa sin conocerse. Sus seres queridos insisten en esclarecer qué ruta siguió después de salir del establecimiento, así como en la revisión de las grabaciones de seguridad y las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

“Es una desesperación horrible, vuelve a tu casa. Vean el sufrimiento que tengo como madre, no le deseo a nadie lo que estoy pasando”, expresó entre llanto Érika Díaz, madre del joven.

La familia mantiene el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a localizar a José Gabriel y esclarecer lo ocurrido desde el pasado 2 de junio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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