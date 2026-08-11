Detienen en Torreón a sujeto captado tirando un mueble en la vía pública; fue ubicado mediante videovigilancia

Al contar con las imágenes, personal del Centro de Control y Comando (C2) analizó las características del automotor y emprendió su rastreo a través del circuito cerrado de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- El reporte oficial indica que las investigaciones iniciaron a raíz de los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto, cuando la Dirección de Servicios Públicos facilitó grabaciones de cámaras vecinales en las que se apreciaba una camioneta Toyota Tacoma blanca detenerse para deshacerse del mueble.

Tiempo después, los dispositivos de vigilancia volvieron a ubicar el trayecto del vehículo, lo que permitió registrar el número de matrícula e ingresar la información a la base de datos para facilitar su localización.

En un trabajo coordinado con patrullas en campo, los oficiales interceptaron la unidad en la intersección del periférico Raúl López Sánchez y la calle Álamos, dentro de la colonia El Roble I.

En el lugar se concretó la detención de Miguel Ángel “N”, de 25 años, quien fue consignado ante el Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente.

En tanto, la camioneta fue decomisada y remitida al depósito vehicular con el inventario de ley.