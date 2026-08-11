Detienen en Torreón a sujeto captado tirando un mueble en la vía pública; fue ubicado mediante videovigilancia

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    Detienen en Torreón a sujeto captado tirando un mueble en la vía pública; fue ubicado mediante videovigilancia
    Miguel Ángel “N”, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente. CORTESÍA

Cámaras de vigilancia permitieron identificar y ubicar una camioneta presuntamente utilizada para abandonar un mueble en la vía pública

TORREÓN, COAH.- El reporte oficial indica que las investigaciones iniciaron a raíz de los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto, cuando la Dirección de Servicios Públicos facilitó grabaciones de cámaras vecinales en las que se apreciaba una camioneta Toyota Tacoma blanca detenerse para deshacerse del mueble.

Al contar con las imágenes, personal del Centro de Control y Comando (C2) analizó las características del automotor y emprendió su rastreo a través del circuito cerrado de la ciudad.

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Tiempo después, los dispositivos de vigilancia volvieron a ubicar el trayecto del vehículo, lo que permitió registrar el número de matrícula e ingresar la información a la base de datos para facilitar su localización.

En un trabajo coordinado con patrullas en campo, los oficiales interceptaron la unidad en la intersección del periférico Raúl López Sánchez y la calle Álamos, dentro de la colonia El Roble I.

En el lugar se concretó la detención de Miguel Ángel “N”, de 25 años, quien fue consignado ante el Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente.

En tanto, la camioneta fue decomisada y remitida al depósito vehicular con el inventario de ley.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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