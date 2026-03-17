Aceptan carromateros sustitución de tracción animal por vehículos motorizados en Torreón
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La iniciativa busca que los carromateros mantengan su fuente de empleo sin utilizar equinos
TORREÓN, COAH.- El director de Servicios Públicos Municipales de Torreón, Fernando Villarreal, explicó los pormenores del programa de sustitución de tracción animal por vehículos motorizados, una iniciativa que busca apoyar a los carromateros para que conserven su fuente de trabajo, pero sin el uso de equinos para realizar su labor.
Este programa surge como respuesta a las crecientes preocupaciones por el bienestar animal y la modernización del servicio de recolección, buscando mejorar las condiciones tanto para los trabajadores como para los animales que actualmente son utilizados.
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Además, se pretende reducir el desgaste físico de los carromateros y brindarles herramientas más eficientes y seguras para desempeñar sus labores diarias.
El director informó que, de los 130 carromateros a quienes se les ha presentado el proyecto, 115 ya aceptaron sumarse a esta iniciativa municipal. Señaló que continuarán las reuniones con otros grupos para aclarar sus dudas y mostrarles el motocarro.
Indicó que esta aceptación refleja la disposición de los beneficiarios para adaptarse a nuevas tecnologías y la confianza en el apoyo brindado por el municipio. También se contempla brindar capacitaciones para el uso y mantenimiento de los vehículos motorizados, con el fin de asegurar una transición exitosa.
El vehículo motorizado tiene una capacidad de carga de 800 kilos y un valor comercial de 114 mil pesos. Sin embargo, el municipio absorberá 100 mil pesos, mientras que los 14 mil restantes serán cubiertos por los carromateros mediante pagos de 200 pesos semanales durante 18 meses. Este esquema de financiamiento permite que los trabajadores puedan acceder a un nuevo vehículo sin comprometer sus ingresos, facilitando la renovación de sus herramientas de trabajo.
Villarreal manifestó que con este programa se impulsa el desarrollo económico local y se fomenta un entorno laboral más digno y eficiente para este sector de la población.
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Argentina Carrillo, de Defensoría Animalista, celebró que, tras 20 años de gestiones, finalmente se concrete esta acción. “Es un hecho histórico lo que se está haciendo el día de hoy en Coahuila y en Torreón”, afirmó.
Por su parte, Isidro Rivas, representante de los carromateros, agradeció que esta administración cumpliera lo que otras solo prometieron, y aseguró que el cambio a vehículos motorizados les permitirá ahorrar esfuerzo y tiempo en sus jornadas diarias.