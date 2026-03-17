Aceptan carromateros sustitución de tracción animal por vehículos motorizados en Torreón

TORREÓN, COAH.- El director de Servicios Públicos Municipales de Torreón, Fernando Villarreal, explicó los pormenores del programa de sustitución de tracción animal por vehículos motorizados, una iniciativa que busca apoyar a los carromateros para que conserven su fuente de trabajo, pero sin el uso de equinos para realizar su labor.

Este programa surge como respuesta a las crecientes preocupaciones por el bienestar animal y la modernización del servicio de recolección, buscando mejorar las condiciones tanto para los trabajadores como para los animales que actualmente son utilizados.

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Además, se pretende reducir el desgaste físico de los carromateros y brindarles herramientas más eficientes y seguras para desempeñar sus labores diarias.

El director informó que, de los 130 carromateros a quienes se les ha presentado el proyecto, 115 ya aceptaron sumarse a esta iniciativa municipal. Señaló que continuarán las reuniones con otros grupos para aclarar sus dudas y mostrarles el motocarro.