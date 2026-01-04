Activan búsqueda por hombre desaparecido en el centro de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Laguna activó una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Jesús Brayan Quintana Camarena, un hombre de 33 años de edad que fue reportado como no localizado en Torreón, desde el pasado 24 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información contenida en el reporte oficial, el último avistamiento ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando el hombre se encontraba en la Zona Centro de la ciudad, específicamente en el cruce de la calle Zaragoza con la calle Hidalgo, en la colonia Centro. En ese punto realizaba actividades laborales, y desde entonces no se volvió a tener contacto con él.

El caso fue denunciado formalmente ante la autoridad el 29 de diciembre de 2025, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda por parte de la Fiscalía especializada. A partir de ese momento, se inició la recopilación de datos, así como la difusión de la ficha de identificación con el objetivo de recabar información que permita establecer su ubicación.

Jesús Brayan Quintana Camarena es de nacionalidad mexicana, de complexión delgada, con un peso aproximado de 65 kilogramos y una estatura cercana a los 1.75 metros. Presenta tez moreno claro, cabello negro de tipo quebrado y ojos color café amielado. Como rasgos faciales, se indicó que tiene boca grande y labios gruesos.