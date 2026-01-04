Activan búsqueda por hombre desaparecido en el centro de Torreón

Torreón
/ 4 enero 2026
    Activan búsqueda por hombre desaparecido en el centro de Torreón
    Autoridades solicitan apoyo ciudadano para aportar información sobre su paradero. FOTO: REDES SOCIALES

De acuerdo con el reporte, el hombre se encontraba realizando actividades laborales en la Zona Centro cuando fue visto por última vez

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Laguna activó una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Jesús Brayan Quintana Camarena, un hombre de 33 años de edad que fue reportado como no localizado en Torreón, desde el pasado 24 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información contenida en el reporte oficial, el último avistamiento ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando el hombre se encontraba en la Zona Centro de la ciudad, específicamente en el cruce de la calle Zaragoza con la calle Hidalgo, en la colonia Centro. En ese punto realizaba actividades laborales, y desde entonces no se volvió a tener contacto con él.

El caso fue denunciado formalmente ante la autoridad el 29 de diciembre de 2025, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda por parte de la Fiscalía especializada. A partir de ese momento, se inició la recopilación de datos, así como la difusión de la ficha de identificación con el objetivo de recabar información que permita establecer su ubicación.

Jesús Brayan Quintana Camarena es de nacionalidad mexicana, de complexión delgada, con un peso aproximado de 65 kilogramos y una estatura cercana a los 1.75 metros. Presenta tez moreno claro, cabello negro de tipo quebrado y ojos color café amielado. Como rasgos faciales, se indicó que tiene boca grande y labios gruesos.

Entre las señas particulares que podrían facilitar su identificación destacan varios tatuajes visibles. En el antebrazo izquierdo porta los nombres “Victoria” y “Yamile”, mientras que en el antebrazo derecho tiene tatuados los nombres “Briana” y “Grecia”. Además, cuenta con un tatuaje en una pierna con la figura de una hoja de marihuana. También presenta perforaciones a la altura de los labios y expansiones en los lóbulos de las orejas.

Respecto a su vestimenta, el día de su desaparición llevaba puesto un pantalón de mezclilla color negro con diseño desgarrado, tenis negros marca Puma y una playera negra con letras en inglés, también de color negro.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan con las labores de búsqueda conforme a los lineamientos establecidos para personas no localizadas. La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda resultar útil para la localización del hombre.

Cualquier información puede ser reportada de inmediato al número de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas (844) 438 07 00. El caso permanece activo y bajo seguimiento por parte de las instancias correspondientes.

Temas


Desaparecidos
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

