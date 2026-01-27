Activan ‘Mentes Brillantes’, taller que impulsa la salud emocional infantil
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Salud Pública Municipal ofrecerá el programa para fortalecer el desarrollo emocional de menores de seis a 12 años
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez, el departamento de Psicología de la Dirección de Salud Pública Municipal lanzó la invitación para participar en el taller infantil “Mentes Brillantes”, dirigido a niñas y niños de entre seis y 12 años de edad.
José Manuel Riveroll Duarte, director de Salud Pública Municipal, explicó que el taller está enfocado en la psicología infantil y el acompañamiento emocional, y se desarrollará en un entorno seguro, positivo y profesional, con la atención de personal especializado.
TE PUEDE INTERESAR: UAdeC Unidad Sureste abre convocatoria para ingresar al Instituto de Lenguas Extranjeras
El taller dará inicio el próximo miércoles 4 de febrero, en un horario de 12:00 a 13:30 horas, y contempla una duración total de 10 meses, periodo en el que se abordarán contenidos clave para el fortalecimiento emocional, social y personal de las y los participantes.
Entre los temas que se impartirán se encuentran el desarrollo emocional, la identificación de emociones básicas, la autoestima, el autoconocimiento y la empatía. Asimismo, se trabajará la conciencia emocional, el manejo adecuado de las emociones, la tolerancia a la frustración, así como técnicas para canalizar el estrés y la ansiedad.
El programa también incluye contenidos relacionados con los tipos de comunicación, la prevención del bullying, la diversidad de estructuras familiares, el uso responsable de redes sociales y la prevención del abuso infantil, entre otros aspectos fundamentales para el bienestar de la infancia.
Las actividades se realizarán mediante dinámicas recreativas y formativas, algunas de ellas fuera de las instalaciones de Salud Pública Municipal, con el propósito de favorecer un aprendizaje integral y significativo.
TE PUEDE INTERESAR: Más de 200 personas se refugian en Coahuila ante onda gélida; operativos seguirán hasta mayo
El costo por sesión es de 64 pesos; no obstante, por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, se brindará apoyo a las familias que no cuenten con los recursos económicos necesarios, canalizándolas al área de Trabajo Social para evaluar la condonación del pago.
Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 87 1500 7200 y 871 127 9587, o consultar la página oficial de Facebook Salud Pública Municipal.