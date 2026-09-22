Advierte el legislador Torres Cofiño riesgo fiscal por creciente gasto en pensiones del Gobierno Federal

El legislador sostuvo que el incremento de los compromisos pensionarios, sumado a una menor proporción de trabajadores activos por cada persona jubilada, obliga a revisar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.

TORREÓN, COAH.- El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, advirtió que el creciente gasto destinado al sistema de pensiones representa una presión cada vez mayor para las finanzas públicas del país, al tiempo que cuestionó la política económica y laboral implementada por el Gobierno Federal.

Torres Cofiño señaló que durante 2026 los recursos destinados a pensiones representan una de las principales presiones sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que consideró necesario adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de estas obligaciones sin comprometer otras áreas prioritarias del gasto público.

Desde su postura como integrante de Acción Nacional, afirmó que instituciones como el IMSS y el ISSSTE enfrentan importantes retos financieros derivados del crecimiento de su población pensionada y de las obligaciones acumuladas.

“Pasamos de una relación de seis trabajadores activos por cada pensionado a un esquema de casi tres a uno”, expresó el diputado, quien consideró que este escenario requiere una estrategia fiscal de largo plazo.

ALERTA POR RETIROS DE AFORES

El legislador también llamó la atención sobre el incremento de los retiros parciales por desempleo realizados por trabajadores desde sus cuentas individuales de Afore.

De acuerdo con las cifras citadas por Torres Cofiño, entre enero y agosto de 2026 se retiraron 31 mil 514 millones de pesos bajo este concepto, mientras que alrededor de 1.45 millones de trabajadores recurrieron a este mecanismo.

Reportes publicados con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) también colocan los retiros por desempleo de los primeros ocho meses de 2026 en niveles récord para un periodo comparable desde que existen registros.

Torres recordó que el retiro por desempleo es un derecho de los trabajadores, pero señaló que disponer anticipadamente de esos recursos puede reducir el ahorro disponible para la jubilación y afectar las semanas de cotización, dependiendo de las condiciones previstas en la legislación.

A juicio del diputado panista, el crecimiento de estas disposiciones evidencia las dificultades que enfrentan algunas familias ante periodos sin empleo e ingresos suficientes.

“La gente no empeña su futuro por gusto, sino por la necesidad de resolver su situación económica inmediata”, manifestó.

Finalmente, Marcelo Torres cuestionó la estrategia del Gobierno Federal en materia de pensiones y programas sociales y pidió impulsar una política que, además de garantizar los apoyos actuales, preserve la viabilidad financiera del sistema de retiro.

“Exigimos responsabilidad fiscal y proteger el futuro de las familias mexicanas”, concluyó.