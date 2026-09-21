Coahuila: crecen despojos 23% en el último año; 45% de los casos se concentra en Torreón y Saltillo
En los primeros ochos meses del año se reportan 407 carpetas de investigación por este delito
Los casos de despojo en Coahuila aumentaron 23 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, al acumular 407 carpetas de investigación, de acuerdo con la actualización del informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La cifra representa un incremento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 331 investigaciones por este delito en la entidad.
Los registros corresponden a las indagatorias iniciadas por las distintas unidades regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo las disposiciones establecidas en el artículo 298 del Código Penal de Coahuila.
El ordenamiento establece que incurre en despojo quien, de manera ilegítima, priva a otra persona de la posesión o uso de un inmueble o de un derecho real. Entre los bienes involucrados pueden encontrarse casas, terrenos y locales comerciales.
La legislación también contempla conductas relacionadas con la afectación del derecho de posesión, como impedir el acceso a una propiedad arrendada, además de establecer disposiciones para casos de despojo de agua.
Por municipio, Torreón concentra el mayor número de investigaciones, con 118 casos, seguido de Saltillo, con 66. En conjunto, ambas ciudades acumulan 184 indagatorias, equivalentes a 45 por ciento del total estatal.
Monclova y Piedras Negras registraron 32 casos cada uno, mientras que Acuña sumó 19. Les siguen Arteaga y San Juan de Sabinas, con 16 investigaciones cada uno; Francisco I. Madero, con 15, y Matamoros y Ramos Arizpe, con 13 casos respectivamente.