Coahuila: crecen despojos 23% en el último año; 45% de los casos se concentra en Torreón y Saltillo

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    Coahuila: crecen despojos 23% en el último año; 45% de los casos se concentra en Torreón y Saltillo
    Este tipo de delito ha tenido incrementos constantes en la entidad durante los últimos años. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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En los primeros ochos meses del año se reportan 407 carpetas de investigación por este delito

Los casos de despojo en Coahuila aumentaron 23 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, al acumular 407 carpetas de investigación, de acuerdo con la actualización del informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representa un incremento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 331 investigaciones por este delito en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incursiona-crimen-organizado-en-el-despojo-de-bienes-y-terrenos-IJ23086248

Los registros corresponden a las indagatorias iniciadas por las distintas unidades regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo las disposiciones establecidas en el artículo 298 del Código Penal de Coahuila.

El ordenamiento establece que incurre en despojo quien, de manera ilegítima, priva a otra persona de la posesión o uso de un inmueble o de un derecho real. Entre los bienes involucrados pueden encontrarse casas, terrenos y locales comerciales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pareja-enfrenta-proceso-por-despojo-de-inmueble-valuado-en-10-millones-en-saltillo-NG17220490

La legislación también contempla conductas relacionadas con la afectación del derecho de posesión, como impedir el acceso a una propiedad arrendada, además de establecer disposiciones para casos de despojo de agua.

Por municipio, Torreón concentra el mayor número de investigaciones, con 118 casos, seguido de Saltillo, con 66. En conjunto, ambas ciudades acumulan 184 indagatorias, equivalentes a 45 por ciento del total estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-siguen-sin-freno-los-despojos-y-aumentan-25-LB16536287

Monclova y Piedras Negras registraron 32 casos cada uno, mientras que Acuña sumó 19. Les siguen Arteaga y San Juan de Sabinas, con 16 investigaciones cada uno; Francisco I. Madero, con 15, y Matamoros y Ramos Arizpe, con 13 casos respectivamente.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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