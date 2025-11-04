Advierte FGE Laguna sobre extorsiones y fraudes telefónicos en Torreón

Torreón
/ 4 noviembre 2025
    Advierte FGE Laguna sobre extorsiones y fraudes telefónicos en Torreón
    El delegado Carlos Rangel instó a reportar números sospechosos para evitar estafas. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Carlos Rangel destacó la importancia de confiar en las autoridades y reportar números sospechosos para evitar fraudes futuros

TORREÓN, COAH.– Derivado de diversos reportes sobre intentos de extorsión y fraudes telefónicos registrados en distintos sectores de Torreón, la Fiscalía General del Estado hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para que no brinde, en ninguna circunstancia, información personal o financiera a desconocidos.

La dependencia enfatizó que jamás se deben realizar depósitos o transferencias de dinero a personas no identificadas y recomendó colgar de inmediato en caso de recibir llamadas de números desconocidos, con el fin de evitar caer en engaños.

TE PUEDE INTERESAR: En Torreón, noviembre llega el ‘Buen Fin anticipado’ con descuentos del 100% en recargos y multas

El delegado de la FGE en La Laguna, Carlos Rangel, subrayó la importancia de confiar en las autoridades y reportar oportunamente estos números sospechosos para que puedan ser boletinados y así prevenir futuros intentos de fraude.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alerta y actuar con rapidez ante situaciones sospechosas, ya que la prevención es fundamental en estos casos.

Rangel insistió en la necesidad de fomentar el diálogo preventivo dentro de las familias, entre compañeros de trabajo, con quienes colaboran en el hogar y cualquier persona cercana.

Recomendó que, si alguien recibe una llamada en la que se informa que un familiar o conocido está detenido, sufrió un accidente o se solicita recibir una paquetería no solicitada, lo primero que debe hacerse es comunicarse directamente con la persona involucrada para verificar la información antes de tomar cualquier decisión.

En caso de enfrentar una situación de este tipo, es fundamental contactar de inmediato a las autoridades. Para brindar una atención ágil y personalizada, el funcionario compartió su número de teléfono personal, 8712122090, desde donde responderá directamente para atender cualquier reporte o emergencia relacionada con estos delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza la planificación de cierres viales en Torreón para mejorar la movilidad cerca de clínicas IMSS

Mencionó que uno de los números que han sido reportados es el 8714540026, el cual está siendo investigado.

Finalmente, ante la proximidad de fechas en las que incrementa la actividad comercial, como el Buen Fin y las fiestas decembrinas, Rangel destacó la importancia de mantener una comunicación constante con la familia, las personas encargadas de los negocios y quienes colaboran en el hogar, a fin de reforzar la cultura de la prevención y evitar ser víctimas de estos delitos.

Temas


Extorsiones
Seguridad
Fraudes

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGE

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
true

‘Yo no fui, fue Teté’, el estribillo exculpatorio de la 4T
true

Sheinbaum copia a Peña Nieto su ‘Plan Michoacán’
Labor. El colorido stand de Etiqus, empresa saltillense especializada en etiquetas premium, cautivó a los asistentes del Festival Mundo Mezcal 2025 con su propuesta que fusiona tecnología, diseño y tradición mexicana.

Coahuila brilla en festival ‘Mezcalero’