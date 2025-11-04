Advierte FGE Laguna sobre extorsiones y fraudes telefónicos en Torreón

TORREÓN, COAH.– Derivado de diversos reportes sobre intentos de extorsión y fraudes telefónicos registrados en distintos sectores de Torreón, la Fiscalía General del Estado hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para que no brinde, en ninguna circunstancia, información personal o financiera a desconocidos.

La dependencia enfatizó que jamás se deben realizar depósitos o transferencias de dinero a personas no identificadas y recomendó colgar de inmediato en caso de recibir llamadas de números desconocidos, con el fin de evitar caer en engaños.

El delegado de la FGE en La Laguna, Carlos Rangel, subrayó la importancia de confiar en las autoridades y reportar oportunamente estos números sospechosos para que puedan ser boletinados y así prevenir futuros intentos de fraude.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse alerta y actuar con rapidez ante situaciones sospechosas, ya que la prevención es fundamental en estos casos.

Rangel insistió en la necesidad de fomentar el diálogo preventivo dentro de las familias, entre compañeros de trabajo, con quienes colaboran en el hogar y cualquier persona cercana.

Recomendó que, si alguien recibe una llamada en la que se informa que un familiar o conocido está detenido, sufrió un accidente o se solicita recibir una paquetería no solicitada, lo primero que debe hacerse es comunicarse directamente con la persona involucrada para verificar la información antes de tomar cualquier decisión.

En caso de enfrentar una situación de este tipo, es fundamental contactar de inmediato a las autoridades. Para brindar una atención ágil y personalizada, el funcionario compartió su número de teléfono personal, 8712122090, desde donde responderá directamente para atender cualquier reporte o emergencia relacionada con estos delitos.

Mencionó que uno de los números que han sido reportados es el 8714540026, el cual está siendo investigado.

Finalmente, ante la proximidad de fechas en las que incrementa la actividad comercial, como el Buen Fin y las fiestas decembrinas, Rangel destacó la importancia de mantener una comunicación constante con la familia, las personas encargadas de los negocios y quienes colaboran en el hogar, a fin de reforzar la cultura de la prevención y evitar ser víctimas de estos delitos.