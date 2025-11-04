En Torreón, noviembre llega el ‘Buen Fin anticipado’ con descuentos del 100% en recargos y multas

Torreón
4 noviembre 2025
    En Torreón, noviembre llega el 'Buen Fin anticipado' con descuentos del 100% en recargos y multas
    El primer regidor Luis Cuerda informó que el programa busca apoyar a familias torreonenses y fomentar el cumplimiento fiscal en el municipio.

De las más de 350 mil cuentas de contribuyentes, el 60 % cumple con sus pagos, el 40 % restante está rezagado y de ese grupo, un 20 % ya enfrenta un procedimiento administrativo

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón mantiene vigente durante noviembre un programa de estímulos fiscales con descuentos del cien por ciento en recargos y multas para el pago del impuesto predial, así como para los derechos de pavimento y aseo público.

Esta iniciativa busca apoyar la economía familiar y fomentar la regularización de los contribuyentes, permitiendo que quienes tienen adeudos acumulados puedan liquidarlos sin cargas adicionales, lo que representa una oportunidad para mejorar la cultura contributiva en el municipio.

El primer regidor del Ayuntamiento, Luis Cuerda, informó que este programa, que se asemeja a un “Buen Fin” anticipado, está dirigido a los contribuyentes que se encuentran rezagados en sus pagos y podrán acceder a él durante todo el mes.

Además, se espera que la medida incentive a más ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales, contribuyendo así al fortalecimiento de los servicios públicos y al desarrollo de la infraestructura urbana.

El programa busca que los contribuyentes del impuesto predial y de los derechos por concepto de pavimento y aseo público que se encuentren rezagados en el cumplimiento de sus obligaciones puedan ponerse al corriente.

El descuento del 100 por ciento en recargos y multas aplica automáticamente a partir del 1 de noviembre y hasta el último día del mismo mes, siempre y cuando las cuentas, aun cuando cuenten con un procedimiento administrativo de ejecución. Es importante que los interesados consulten su situación en las oficinas municipales, ya que el proceso es sencillo y busca facilitar el acceso a este beneficio.

Este descuento se aplicará de forma automática a los adultos mayores con credencial y que sólo adeuden el 2025.

Detalló que, de las más de 350 mil cuentas registradas en el municipio, solo el 60 por ciento cumple con el pago de sus obligaciones, en tanto que el restante 40 por ciento no lo hace, y de ese grupo, un 20 por ciento ya cuenta con un procedimiento administrativo.

Esta estadística refleja la importancia de implementar programas de regularización y de concientización fiscal para lograr una mayor participación ciudadana y una administración municipal más eficiente y equitativa.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

